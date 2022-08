El Govern espera un gran alza de usuarios del tren y bus gracias a las bonificaciones

El Govern prevé un aumento de los usuarios del transporte público tras el anuncio de que el tren y el metro serán gratuitos y de que el servicio de autobús será entre un 50 y un 72 % más barato en Mallorca. Pedro Sánchez anunció en Palma que las Islas se beneficiarán de la gratuidad de los bonos de usuarios recurrentes, unos beneficios de los que en un principio quedaron excluidas.

Las bonificaciones afectarán a los viajeros recurrentes, como anunció el Gobierno desde el primer día, no a los billetes que se adquieran de manera ocasional ya que el propósito es ofrecer alternativas a los ciudadanos que no quieren coger el coche para ir al trabajo, que de esta forma no tendrán que gastar dinero en combustible.

Tarjeta intermodal

Esta circunstancia explica que, para beneficiarse de los bonos, se deberá poseer la tarjeta intermodal de viajero frecuente. Es aquí donde se aplicarán las bonificaciones, que en el caso del metro y del tren llegarán al 100 % del coste del bono entre los días 1 de septiembre y 31 de diciembre.

En estos momentos hay 230.000 personas que poseen la tarjeta ciudadana y que podrán beneficiarse de la medida, aunque el Govern está convencido de que aumentará la demanda por lo que ya prepara refuerzos para expedir este documento en las oficinas. A los 230.000 poseedores de tarjetas de pago se suman otros 40.000 que no pagan ya que son menores de edad.

El ahorro

El ahorro en el caso del autobús varía y el precio base general pasa de 1,2 a 0,6 euros si se da solo un salto. En el trayecto más largo, de cuatro saltos, el billete pasa de 3,6 a 1,8 euros. Los precios bajan aun más para los jóvenes y los pensionistas. En el caso del bono de 40 viajes, el precio máximo baja de 73,40 euros a 20,70, mientras que el precio más bajo pasa de 24,6 a 6,90 por 40 viajes, según la información facilitada por el Govern.

En cualquier caso, el anuncio de Pedro Sánchez ha provocado críticas en Menorca, Eivissa y Formentera, donde no hay tren, por lo que el Gobierno bonificará el servicio de autobús hasta un 50 % y los consells podrán añadir un 20 % más. Miembros del PP de Menorca y Eivissa han criticado la discriminación de Sánchez hacia las islas menores, críticas a las que se ha sumado Més per Menorca. La realidad es que el tren y el metro estarán bonificados en su totalidad por el Gobierno, pero el autobús solo lo estará en Mallorca en un 30 %, por debajo del 50 % fijado en las otras Islas. El resto lo financiará el Govern hasta llegar al máximo del 72 %.

«Se ha hecho una buena negociación y para todas las islas y se ha conseguido más que cualquier otro territorio peninsular», destacó el conseller d’Habitatge, Josep Marí. En el resto de España la subvención al transporte por autobús también es de un 30 % y se mantiene la gratuidad para los bonos de tren.

La medida no afectará al tren de Sóller ni podrán beneficiarse los turistas ya que no tienen acceso a la tarjeta intermodal, según explicaron el conseller y el directora general de Mobilitat, Jaume Mateu. El coste de todas estas bonificaciones en el bus y en el tren y metro será de 3,3 millones de euros. El conseller Marí aclaró que ahora se trabajará con Madrid para cerrar el convenio económico para sufragar la gratuidad del tren y metro en Mallorca, y además colaborará con los consells «para que puedan hacer uso del incremento del 20 % de subvención anunciada por Sánchez para el resto de Islas que no disponen de red ferroviaria».