La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha explicado este miércoles que el hecho de no actualizar el plus de carrera profesional desde 2017 a los trabajadores sanitarios está estrechamente relacionado con el sobrecoste que han supuesto las diferentes sentencias judiciales, que les han obligado a equiparar este complemento a todo el personal interino.

«Cuando empezó el Govern, en 2015, se hizo una evaluación de la situación del cobro del plus a todos los trabajadores para conocer en qué momento estaba cada uno», ha recordado Gómez. «Por entonces sólo se pagaba un 25 % del nivel al que estaba cada uno», ha añadido. En los años 2016 y 2017 se aumentaron el pago de dos de los niveles y desde ese año se congeló, de forma que, como ha denunciado el Sindicato Médico, los trabadores han dejado de acceder al plus cuando llevaban cinco años de ejercicio profesional o no se les ha otorgado el incremento correspondiente cada vez que han cumplido un nuevo lustro laboral.

La consellera ha recordado que «estamos haciendo un gran esfuerzo de inversión para poder pagar la carrera profesional a todo el mundo», sin embargo: «sólo pagar a los interinos supone 40 millones de euros anuales más», ha dicho. Estos pagos se están negociando en las Mesas Sectoriales de Sanidad y la consellera no descarta que puedan llegar a desbloquearse. Mientras tanto, los médicos, un colectivo en el que calculan que hay 1.400 afectados, han judicializado la protesta.