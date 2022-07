Largas colas y sensación de caos en el aeropuerto de Palma. Los usuarios de Son Sant Joan han denunciado a través de las redes sociales la dificultad para acceder al parking exprés de llegadas que, según apuntan, se ha convertido en «una carrera en tres etapas no apta para cardíacos». El aumento del tráfico de pasajeros durante el verano ha provocado que sean habituales las colas de vehículos parados antes de la barrera de acceso para evitar superar los 15 minutos máximos de aparcamiento gratuito. Un problema que a día de hoy no tiene solución, ya que AENA no tiene ningún convenio con la Policía de Palma, que es la responsable de regular el tráfico en este tramo de la vía.

Según señalan los usuarios, el problema se produce en tres puntos. El primero, antes de la barrera «donde se acumulan los conductores en doble fila»; el segundo una vez dentro del parking exprés y, el tercero justo antes de la barrera de salida cuando «queda bloqueada por algún conductor que no ha logrado superar el tramo» durante el tiempo gratuito establecido. «Las barreras no suelen funcionar y los atascos a la salida son monumentales. Si solo estaciono tres minutos, lo justo para bajar las maletas, y al salir me encuentro el atasco hace que supere el tiempo», lamenta un usuario. Noticias relacionadas Aena reduce el tiempo gratis del párking exprés de salidas del aeropuerto de Palma La normativa que aplica en esta situación explica que el personal del aeropuerto no tiene potestad para controlar el tráfico. En este sentido, según las fuentes consultadas, la responsabilidad de regular el estacionamiento y multar recae en la Policía Local de Palma. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, este verano no existe ningún convenio entre la policía y la empresa privada encargada de vigilar los accesos al aeródromo para tener presencia en el mismo, y controlar dichos accesos. Cabe señalar que, en caso de emergencia o de un problema de orden público, los agentes municipales actuarían de inmediato en las instalaciones del aeropuerto palmesano. La segunda, carrera de obstáculos, entre coches en doble fila, otros desaparcando, peatones a la carrera, nervios para localizar al recién llegado, y miedo de mirar el reloj... pic.twitter.com/QXBiRKe0tO — JJ_GAC (@JJ_GAC) July 3, 2022 Por su parte, AENA recuerda que el estacionamiento gratuito en el aparcamiento exprés de Llegadas se mantiene en 15 minutos, mientras que el tiempo de Salidas se recude a 10 minutos. Esta nueva norma entró en vigor el pasado 1 de julio en toda la red de aeropuertos, incluido el de Palma, ya que consideran que es necesario disponer de más tiempo para recoger a los pasajeros que llegan que para dejarlos.