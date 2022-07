Un hogar para las mascotas de las víctimas de género

Mallorca se muestra como un refugio para las mascotas susceptibles a la violencia de género. El Ajuntament de Palma y ahora el de Calvià se suman al programa estatal VioPet para la acogida temporal de animales de compañía de víctimas del machismo. Hasta la fecha, han atendido a 77 mujeres que buscaban un lugar seguro para estos seres sintientes.

La intervención de los voluntarios se hace de forma anónima. En Balears, hay actualmente 63 casas de acogida. Esto quiere decir que son espacios donde puede permanecer la mascota de una víctima de violencia de género de forma segura. El tiempo máximo que un voluntario puede cuidar del animal es de seis meses.Pasado ese periodo, se busca otro hogar temporal.

A mediados de junio, el Consistorio de Calvià aprobó, con la votación de Vox en contra y la abstención del PP, la adhesión a VioPet. En el caso de esta institución, o de Cort, su papel radica en ofrecer espacios municipales si el programa lo solicita, aunque antes se prioriza una casa de acogida. «Abandonar una situación de violencia machista en el hogar es muy, muy complicado para las mujeres víctimas. Mucho más si se ven obligadas a dejar a un compañero de vida atrás, porque los datos dicen que no denuncian por miedo a lo que le pase a sus animales», advierte la teniente de alcalde de Participación Ciudadana de Calvià, Marga Plomer, responsable de llevar al pleno esta propuesta.

Voluntarias

Macarena (nombre ficticio) entró de voluntaria en este programa hace ya un año. Vive en Palma y hasta la fecha ha realizado un total de cinco actuaciones, una prestando su casa a la acogida y cuatro transportando a las mascotas a otros domicilios temporales. «Me hice voluntaria porque tengo mascotas en mi casa y no me puedo imaginar cómo se puede sentir una mujer, en una situación de maltrato, que no sabe dónde dejar a su compañero de vida (el animal)», destaca.

Macarena señala que solo puede estar en contacto con miembros del programa, pero no con las víctimas de género. El equipo, a nivel estatal, le comunica dónde y cuándo hay que actuar. Una vez en el sitio acordado, es otro voluntario quien le entrega la mascota rescatada para que Macarena, finalmente, lo traslade al nuevo hogar. Hay que destacar que el animal no puede permanecer en ninguna residencia ni espacio del mismo municipio donde habita «para que el maltratador no le identifique», explica la joven.

«Suelen ser animales estresados que han vivido en casa el maltrato de su ama», apunta la voluntaria. Como ella, las personas que formen parte del programa están obligadas a firmar un contrato como que se responsabilizan de la mascota y se comprometen a las actuaciones veterinarias y a su seguridad. También deben enviar fotografías diarias del perro o del gato que acojan que, luego, VioPet entregará a la dueña. En las próximas semanas, el Ayuntamiento de Calvià fijará una reunión con la DirecciónGeneral de Derechos de los Animales del Gobierno, precursora de la iniciativa, para ajustar los protocolos en este municipio.

Una de las reivindicaciones es que «la ciudadanía conozca el programa porque necesitamos casas de acogida no solo en Calvià, sino en toda Balears», sostiene Marga Plomer. Las mujeres víctimas del machismo cuentan con distintas vías para denunciar un caso de maltrato (016/971178989/112), y ahí mismo les pueden informar en caso de necesitar un espacio seguro para su animal de compañía. Un informe de VioPet destaca que el 59 % de las víctimas aplazaron irse el hogar por miedo a dejar a sus mascotas con el maltratador.