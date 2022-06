El portavoz de El PI-Proposta per les Illes Balears en el Parlament, Josep Melià, ha vuelto a pedir que el catalán sea un requisito para acceder a una plaza pública y que se pueda acreditar el nivel con un título oficial o una prueba de nivel que realice la administración con todas las garantías oportunas. En una nota de prensa, Melià ha subrayado este lunes que «si en el momento de dar las plazas no se puede acreditar el catalán, hasta dentro de dos años no sabremos si los trabajadores finalmente quedarán estabilizados o no, y volveremos a tener el mismo problema».

Por otra parte, Josep Melià ha dado a conocer que votarán a favor de la toma en consideración del decreto ley de las rebajas fiscales del Partido Popular, puesto que El PI, en esencia, está a favor. «Hacen falta medidas de apoyo para la rebaja de la presión fiscal» ha asegurado Melià, «aunque hay cuestiones que no estamos a favor». Por ejemplo, El PI está de acuerdo en que se elimine el impuesto de sucesión, «ya que es injusto volver a someter a pago este inmueble»; o que se incremente las medidas para potenciar el acceso a la vivienda. «Sobre todo los jóvenes tienen dificultades para poder adquirir una primera vivienda», ha dicho. Por otro lado, El PI cree que el impuesto de transmisión patrimonial por valor de más de un millón de euros sí debe mantenerse. «Hay muchos extranjeros que compran viviendas de lujo en Baleares y éstas deben tributar», ha considerado. En cuanto a la ley de la juventud que se votará este martes en el Parlament, se han aceptado una veintena de enmiendas realizadas por la formación.