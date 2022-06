La segunda jornada de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair está provocando retrasos en 15 vuelos de ocho aeropuertos españoles a primera hora de la mañana, según han señalado fuentes sindicales. Los sindicatos USO y Sitcpla convocaron huelga para los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) para los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, en las diez bases de la aerolínea en España --Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma--. Así, hasta las 10.00 horas ha habido 15 vuelos retrasados, tanto llegadas como salidas, cinco de ellos en Palma --tres llegadas y dos salidas--.

Mientras, los aeropuertos de Girona e Ibiza no han sufrido afectaciones. USO espera que esta situación vaya a más a lo largo del día y mañana, puesto que «el sistema de máximo beneficio de Ryanair, de dejar entre vuelo y vuelo el tiempo mínimo indispensable, provocará retrasos en cadena». Además, el sindicato ha explicado que los retrasos se deben, sobre todo, a aviones que no han llegado desde su base de origen y no pueden salir en hora, a servicios mínimos mal notificados o a personal que, por los retrasos, se pasaría de horas de vuelo.

En este sentido, la secretaria general de USO-Ryanair, Lidia Arasanz, ha denunciado que «la compañía aérea está intentando llamar a personas en sus descansos o incluso de baja para cubrir vuelos mal notificados que los tripulantes se niegan a hacer si no figuran en su carta de servicios mínimos». «Ya están citando a expedientes disciplinarios a trabajadores que ayer se negaron a hacer más servicios de los que constaban en sus notificaciones o que, por fallos de su programa informático, y que así está registrado, no recibieron la citación y, obviamente, no acudieron», ha añadido Arasanz.

La responsable de USO confía en que «la Audiencia Nacional se pronuncie el lunes favorablemente a defender su derecho de huelga», después de que USO y Sitcpla anunciaran este viernes la solicitud de medidas cautelarísimas para impedir que se vulnere el ejercicio del derecho a huelga de los TCP de Ryanair ante las convocatorias previstas para los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. Además, Arasanz ha acusado a la aerolínea de «saltarse la legislación laboral en España» y también ha lamentado que «a los trabajadores nos pueden despedir si la incumplimos, pero a la empresa se la premia con protección absoluta a todas sus tropelías». «Exigimos que todos los gobiernos competentes, desde Transportes y Trabajo hasta las comunidades autónomas, dejen de mirar para otro lado con esta compañía y la hagan cumplir la ley», ha añadido.