Yllanes busca en Rotterdam proyectos e inversiones para la energía eólica marina

El vicepresidente del Govern y conseller de Transició Energètica, Juan Pedro Yllanes, acompañado por el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, acude mañana a Rotterdam (Holanda) para participar en el Blue Forum, un evento internacional para promover el uso sostenible del medio ambiente en el sector marítimo, incluyendo la energía y el transporte. Yllanes buscará en Rotterdam ideas, ejemplos, proyectos y financiación para la implantación de la energía eólica marina en Balears. Como se recordará, tal como publicó este periódico el pasado abril, la Conselleria de Transició Energètica ha remitido una carta a las secretarías de Estado de Energía y Medio Ambiente en las que pide el impulso a la implantación de la energía eólica marina flotante en Balears.

Para ello, propone al Gobierno central que regule el espacio marítimo de las Islas para «establecer zonas que sean aptas para las energías renovables marinas». En su objetivo de acelerar la penetración de las energías renovables, Yllanes considera que «la implantación de la solar fotovoltaica, pese a que no para de crecer, no es suficiente. Queremos ser autosuficientes energéticamente, pero también valientes. Y si hay que mirar y dar prioridad a espacios que no sean suelo rústico, como islas también hay que mirar al mar».

El conseller señala que «queremos estudiar las posibilidades de la energía eólica marina en las Islas. Por ello, asistimos al Blue Forum para escuchar y tomar ideas, pero también para poner Balears en el mapa y que se fijen en nosotros y en nuestro trabajo». El objetivo principal del Blue Forum es conseguir la mayor eficiencia posible en la transición energética y ecológica marítima, contando con actores como la industria, las instituciones investigadoras, las universidades y las administraciones. Están previstas una serie de presentaciones sobre innovaciones, iniciativas y proyectos ya en curso.

Los temas a desarrollar en el foro son, entre otros: la energía oceánica renovable (mareas, olas, eólica, solar), la pesca, la producción de biomasa, la protección de la vida oceánica, las actividades humanas sostenibles en el mar, el uso de tecnologías de propulsión natural y el fomento del transporte de cero emisiones. Yllanes y Malagrava participarán en una mesa redonda sobre acciones y estrategias de transición energética a nivel local y regional junto con representantes de Países Bajos, Estados Unidos y Reino Unido. Además, mantendrán reuniones de trabajo e intercambio de información con otros países.