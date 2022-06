Negueruela: «El único miembro de un Govern investigado en un 'caso Puertos' es Carlos Delgado»

El portavoz del Govern, Iago Negueurla, ha insistido en que no hay nada que vincule al Govern de Francina Armengol con la investigación del 'caso Puertos' y ha precisado que el único miembro del Govern al que se ha relacionado con un caso semejante es al exconseller de Turisme Carlos Delgado. «Hasta donde sé, el único relacionado con el caso puertos de un Govern es el conseller Delgado, su conseller estrella de Turisme, que está acusado por un caso de corrupción», ha dicho.

Negueruela ha reiterado que el Govern no ha ordenado jamás la quién se tiene que otorgar las concesiones y ha denunciado que el PP busca «cortinas de humo» para no reconocer la buena situación económica en la que se encuentra Baleares. «No han estado en la pandemia, no han estado en la recuperación y es lamentable el estilo de oposición que hace el PP», ha dicho.

El conseller ha restado importancia a los menajes de Whatsapp que se han ido conociendo una vez que se ha abierto el secreto del sumario y ha insistido en que el sumario no se establece ninguna relación con miembros del Govern tras una extensa investigación en la que no hay ningún indicio que le vincule con el caso.

«No hay nada más que buscar. Es una campaña de medios nacionales que busca dar una imagen de Balears no real y que busca cortinas de humo nacionales, no locales, para hacer campañas mediatizadas contra el Govern ahora que las cosas van bien», ha señalado.

Negueruela ha afirmado que la presidenta del Govern ya ha dado explicaciones en el Parlament sobre este asunto cuando se le ha preguntado desde la oposición.