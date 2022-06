Aunque ha sido muy elevada, la inflación en Baleares ha subido menos que en la media del Estado español. Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de FuturFinances.com, ha concretado que «en abril de 2022, último mes que tenemos datos desagregados, la inflación interanual de las Islas fue del 7,8 %, cuando el aumento de precios a nivel nacional cerró en el 8,3 %». Sin embargo, ha reconocido que Baleares puede verse más afectada por el impacto que la inflación tendrá sobre el turismo, puesto que le hará perder competitividad frente a otros destinos más baratos o que no requieran de un avión o un barco para llegar».

Monserrat ha precisado que «parece extraño que los precios en Baleares no estén siempre creciendo por encima de la media nacional, pero si tenemos en cuenta algunas de las imperfecciones del cálculo del IPC, que, por ejemplo, no tiene en cuenta el precio de la vivienda o el coste de financiación de las hipotecas, esta diferencia podría deberse a ello». En este punto, ha detallado que la inflación balear y la española no siempre son iguales. «Si nos fijamos en la inflación interanual a cierre de 2018 a 2021, comprobamos que la inflación en las Islas ha estado tanto por debajo como por encima de la media nacional. Así 2018 cerró en Baleares al 0,7 %; por debajo de la media nacional, que fue del 1,2%. El año 2019 supuso una inflación balear del 1,0 % frente al 0,8 % nacional. En 2020 fue de un -0,4 % frente a un -0,5 % nacional y en 2021, tanto la inflación balear, como la media cerraron en el 6,5%».

Por su parte, Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, ha añadido que «la inflación es un factor económico muy dañino casi siempre, incluso cuando no la hay (deflación). Los altos precios que vivimos ahora restan poder adquisitivo a las familias porque los salarios no suben; rentabilidad a las empresas porque no están trasladando costes; y para los ahorros porque se deprecian a ritmos exagerados en el banco». Langa ha destacado que, «según los últimos datos definitivos, en abril (los datos de mayo son preliminares) Baleares es de las Comunidades Autónomas con menos inflación en lo que va de año, un 2,8% superando únicamente a Canarias (2,30%). Es posible que eso cambie con la llegada de la temporada alta veraniega».