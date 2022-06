El 24 de junio, día de San Juan, marcado tradicionalmente por las celebraciones en la playa durante la víspera, será el primer día no laborable en algunos municipios de Mallorca. Este 2022, la noche volverá a vivirse con normalidad, también lo hará en Menorca, donde esperan con más ganas que nunca el día. El calendario laboral de este año no contempla el 24 de junio como festivo de la comunidad autónoma; no obstante, sí lo será en algunos municipios, como por ejemplo en Palma. En Mallorca será fiesta de ámbito local y por tanto día no laborable en: Calvià, Deià, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Porreres, Sant Joan, Porto Petro, Cala d'Or y Son Servera. Por tanto, muchos comercios cerrarán sus puertas.

Los comercios y grandes superficies de Palma estarán cerrados este viernes 24 de junio, a excepción de los centros comerciales ubicados en zonas de gran afluencia turística (zgat), como el Corte Inglés de Jaime III, que abrirá en su horario habitual. También mantendrá las puertas abiertas Mallorca Fashion Outlet y Alcampo, ya que están situados en Marratxí y allí no es festivo. Según el calendario comercial, el domingo 26, primero del periodo de rebajas de verano, será de apertura comercial en toda la comunidad autónoma. El resto de días marcados que podrán abrir este año 2022 serán: el 15 de agosto (lunes), 4 de septiembre (domingo), 12 de octubre (miércoles), 27 de noviembre (domingo), 8 de diciembre (jueves) y el 18 de diciembre (domingo). El 12 de octubre podrá ser sustituido por otras jornadas, según el criterio de los ayuntamientos y de acuerdo con las necesidades de sus municipios. En total este año 2022 se han fijado diez domingos y festivos de apertura comercial.