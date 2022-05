¿En qué municipios de Mallorca es fiesta el 24 de junio

Con el verano a la vuelta de la esquina son muchos los que tienen la vista puesta en los próximos días festivos y en las vacaciones. El 24 de junio, día de San Juan, marcado tradicionalmente por las celebraciones en la playa durante la víspera, será el primer día no laborable en algunos municipios de Mallorca. Este 2022 la noche de San Juan volverá a vivirse con normalidad, también lo hará en Menorca, donde esperan con más ganas que nunca el día. Pero, ¿será festivo el día 24 en Baleares?

El calendario laboral de este año no contempla el 24 de junio como festivo de la comunidad autónoma; no obstante, sí lo será en algunos municipios, como por ejemplo en Palma. En Mallorca será fiesta de ámbito local y por tanto día no laborable en: Calvià, Deià, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Porreres, Sant Joan, Porto Petro, Cala d'Or y Son Servera.

En el resto de islas será festivo en Menorca, en Ciutadella, días en los que celebran sus fiestas más importantes. Mientras que en Ibiza será día no laborable en San Joan de la Labritja, en la parroquia de Sant Vicent Ferrer, Sant Llorenç y Sant Miquel.

En Baleares, los siguientes festivos en todas las Islas serán el 15 de agosto (lunes), día de la Asunción de la Virgen; el 12 de octubre (miércoles), Fiesta Nacional de España; 1 de noviembre (martes), Día de Todos los Santos; 6 de diciembre (martes), Día de la Constitución; 8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepción y el 26 de diciembre (lunes).