Grupo Iberostar celebró este viernes la clausura del hackathon que la cadena hotelera ha estado desarrollando a lo largo de esta semana en colaboración con Microsoft, un tipo de evento consistente en la colaboración de diferentes programadores para la puesta en común de análisis e ideas. En este caso, el encuentro estaba orientado a la identificación de problemas y soluciones en la gestión hotelera de cara a reforzar su apuesta por la sostenibilidad. El acto de ayer contó con la presencia del CEOde Microsoft en España, Alberto Granados, quien acompañó a la vicepresidenta y CEO de Grupo Iberostar, Sabina Fluxà, en la presentación previa a la entrega de premios.

«Muy pocas compañías son capaces de medir la huella de carbono y si no tienes un punto de partida ¿cómo vas a mejorar?», señaló Granados, quien se refirió a sus socios de Iberostar destacando que «el compromiso auténtico que tenemos por la sostenibilidad es algo que nos une mucho». El presidente de Microsoft mencionó los últimos datos sobre el avance del cambio climático para subrayar la urgencia que reviste un giro radical de los planteamientos empresariales a nivel global. «Ya no vale con hacer business as usual, hay que buscar fórmulas de innovación y esto es exactamente lo que hemos estado haciendo aquí».

Granados recordó que entre los objetivos de Microsoft no solo se cuenta llegar a las emisiones cero en 2030; también el haber extraído de la atmósfera para 2050 todo lo generado desde la creación de la compañía en 1975. Eventos como el hackathon conIberostar, destacó, demuestran la importancia de la medición de datos para empezar a plantear soluciones para los actuales obstáculos hacia el modelo de sostenibilidad. Entre otras cosas, la medición de datos que proporciona la tecnología «nos sirve para entender mejor a nuestros clientes y poder evolucionar su experiencia y nuestra oferta», aseveró Fluxà, quien quiso insistir en el compromiso del grupo hotelero con la sostenibilidad y la circularidad. «Este periodo de pandemia que ha impactado tan duramente al sector turístico a nivel internacional no ha hecho más que reafirmarnos en nuestra visión de liderar un modelo de turismo responsable», sentenció. Más de 80 participantes han colaborado en el evento, entre ellos los expertos de negocio de Iberostar, una división específica de Microsoft y programadores y desarrolladores de empresas del sector tecnológico.