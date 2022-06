Unidas Podemos ha valorado la aprobación de la ley turística balear como «una buena iniciativa» que incluye enmiendas que benefician tanto al sector primario como a los trabajadores del turismo. «Es una buena ley en la que hemos participado activamente desde el diálogo con diferentes agentes y pensamos que se han dado pasos adelante», ha dicho en rueda de prensa la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament, Esperança Sans.

En este punto, ha hecho referencia a algunas medidas que incluye la ley, como las camas elevables para favorecer el trabajo de las camareras de piso, la inclusión de un mínimo de producto local en las cartas de los establecimientos o el uso de productos de limpieza ecológicos, entre otros. Con todo, Sans ha criticado que «quien no ha estado en todo este proceso ha sido el PP, porque no tiene proyecto para esta comunidad». Sin embargo, el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, de Podemos, no estuvo presente en el debate para aprobar la citada normativa.

Por otro lado, la portavoz adjunta ha hecho referencia a la voluntad de la formación de «paliar los efectos provocados por la crisis de la pandemia», motivo por el cual seguirán trabajando «en los meses que vienen» para «avanzar» en las tramitaciones de leyes pendientes.