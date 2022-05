Colegios de Palma cancelan sus excursiones por falta de conductores de autocares

Algunos colegios de Palma han visto alterado de manera inesperada su programación de salidas en las últimas semanas. Los centros no pueden realizar las excursiones porque las empresas de transportes discrecional les han comunicado que no disponen de conductores para poder llevar a cabo dichos servicios. Este viernes el jefe de estudios del Colegio San José de la Montaña, Enrique Haro, ha confirmado a Ultima Hora que los más de 300 alumnos del centro no han podido realizar las salidas programadas al transmitirles la empresa de transportes que tenían contratada que no disponía de chóferes.

Según han explicado, el centro escolar ha contactado con otras empresas, para evitar tener que suspender la excursión, y le han dado la misma respuesta. «No hay conductores y tenemos que dejar los autocares en los garajes», les han transmitido muy preocupados. Las empresas de transportes de las Islas muestran su preocupación porque Baleares se encuentra al inicio de la temporada turística y el próximo mes de junio llegarán más de 30.000 estudiantes de viajes de estudios y también se verán afectados por la misma problemática. Las excursiones previstas para estas fechas ser verán afectadas porque no se podrá dar respuesta a la alta demanda. Noticias relacionadas Armengol reconoce que faltan conductores de autocares y que busca soluciones con la patronal FEBT Se espera que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que este viernes se encuentra en Palma, pueda dar una respuesta ante esta situación que afecta al principal destino turístico del Mediterráneo en verano.