La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha negado este miércoles que se estén cerrando camas en los hospitales de las Islas por falta de enfermeras, sino porque «se adaptan en función de las necesidades» y en los meses de verano baja la actividad en lo que se refiere a patologías que precisen de un ingreso. «No podemos tener plantas de camas abiertas y vacías de pacientes», ha añadido. Así lo ha expresado Gómez, durante una comparecencia en la Comisión de Salud del Parlament, después de que la diputada del PP Isabel Borràs haya asegurado que este miércoles se han cerrado 30 camas en el Hospital de Son Espases por falta de enfermeras.

Este es uno de los temas que la consellera ha tratado durante su comparecencia, a petición propia, para explicar las acciones más importantes que se han llevado a cabo en los últimos meses en materia de salud mental, atención primaria y promoción de la salud. A su juicio, se trata de «proyectos ambiciosos y amplios en los que participan muchos profesionales». En cuanto a la situación de atención primaria, ha destacado que el Servicio de Salud ha elaborado el Plan Estratégico de Atención Primaria 2022-2026, con el que se quiere garantizar la sostenibilidad de la atención primaria, ofrecer una atención integral y de calidad que aporte valor, avanzar en la transformación digital e impulsar el desarrollo profesional, la investigación y la innovación. «Estos aspectos nos deben permitir avanzar hacia una nueva manera de trabajar en red y hacia una mayor participación de los profesionales y de los ciudadanos en la toma de decisiones», ha dicho Gómez, quien ha destacado que la atención primaria ha sido «un muro de contención» frente a la pandemia y sus profesiones «un dique». En este punto, ha insistido en que atención primaria es una «prioridad» para el Govern balear, aunque ha admitido que hay «carencias» todavía lo que se refiere a la cantidad de profesionales, especialmente de médicos.

Respecto a la salud mental, ha señalado que el proceso para elaborar el nuevo Plan de Salud Mental 2023-2029 ha empezado y que el Comité Técnico Interinstitucional ya se ha reunido en tres ocasiones desde su constitución en abril. Actualmente, el grupo analiza todos los recursos existentes, las posibles duplicidades de servicios y los nichos donde hay carencias sin cubrir para identificar las necesidades de cambio. «La finalidad es promover una visión compartida, transversal y global de la atención que garantice el proyecto de vida de las personas que sufren o puedan sufrir algún problema de salud mental, y facilitar su detección, evaluación, asistencia e integración socioeducativa y laboral», ha indicado la consellera. Por otra parte, ha subrayado que a lo largo del mes de junio empezarán las obras de urbanización del recinto del Parque Sanitario de Bons Aires, el cual alberga diferentes servicios de atención a la salud mental, para convertirlo en un espacio abierto a la ciudadanía. Estas obras supondrán una inversión de 10 millones en el recinto. También se ha referido al Plan de Prevención, Actuación y Abordaje de la Conducta Suicida, que prevé mejorar la prevención, la detección y el abordaje de la conducta suicida. Además, Gómez ha recordado los servicios asistenciales que se han puesto en marcha o que se han reforzado en atención a la salud mental, como por ejemplo la Unidad de Hospitalización y el Hospital de Día para la Atención a la Patología Dual (UPD). Gómez ha subrayado que todo esto ha sido posibles gracias a un incremento en recursos humanos. Según ha señalado, en los últimos cuatro años se ha aumentado en 2,2 millones de euros el presupuesto para esta finalidad, lo que ha permitido incorporar a 62 profesionales.

En cuanto a la promoción de la salud, la consellera ha incidido en la puesta en marcha de EinaSalut, un recurso digital que pretende mejorar la salud individual y colectiva de la población. Es un instrumento para que ciudadanos, sanos o con enfermedades, puedan evaluar su estado de salud física y emocional, saber cómo pueden mejorar a través de acciones progresivas y evaluar los resultados. También es un motor de recopilación de datos masivos para conocer con más precisión el estado de salud de barrios y comunidades. Pasado poco más de un mes desde su presentación, la plataforma ya ha registrado más de 5.000 accesos y se han rellenado más de 1.000 cuestionarios de autoevaluación relacionados con la alimentación, la actividad física, el consumo de tabaco o el bienestar emocional.

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios, la diputada del PP Isabel Borràs ha expresado su «decepción» porque la consellera «ha hecho un relato de lo que ya sabían». También ha cuestionado cómo se van a implementar todos estos planes que ha detallado la consellera «si solo tenemos cinco minutos por enfermo y una demora media de una semana». Por su parte, la diputada de Unidad Podemos Antònia Martín ha destacado la importancia de tener profesionales de referencia en atención primaria, así como reducir los días de espera. «Estamos mejor que otras comunidades, pero no podemos bajar la guardia y disminuir los esfuerzos», ha señalado. Desde el Grupo Ciudadanos, el portavoz adjunto de la formación en el Parlament, Juanma Gómez, ha considerado que «la cuestión preocupante» de los profesionales de atención primaria «no es solo que falten 300 médicos», sino que «se jubilarán muchos y la tasa de reposición baja». La diputada de Vox-Actúa Baleares Idoia Ribas ha asegurado que Baleares «se encuentra a la cola en España» en sanidad y «lidera la ratio de pacientes por médico y el Govern no hace nada por remediarlo». En este punto, ha censurado que el Ejecutivo balear pone dificultades al pedir requisitos lingüísticos a los profesionales y con una retribución que no contempla la insularidad. Precisamente, ante las comparaciones de los sueldos de Baleares con los de Canarias, Gómez ha negado que los profesionales del archipiélago canario ganen más que los de Baleares. Finalmente, por parte de El PI, la diputada Lina Pons ha centrado gran parte de su intervención en la salud mental y la visibilización del suicidio. También ha reiterado que tres psicólogos clínicos para atención primaria «son pocos» para la población que tienen las Islas.