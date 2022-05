No serán muchos los que esta noche hayan podido dormir del tirón en Mallorca por el notable cambio del tiempo. La fuerza de la lluvia, torrencial en muchos municipios, y la intensa tormenta, acompañada de importante rachas de viento, irrumpían de noche, imposibilitando no a pocos conciliar el sueño. Después de once días de calor inusual, propio de meses de verano, quien más o quien menos se veía sorprendido por el drástico cambio de tiempo, que ya comenzó a notarse a última hora de la tarde de este martes.