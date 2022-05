El póster más reivindicativo reabre el debate en Ciutadella sobre la mujer en Sant Joan

«Un dia seré cavalleressa a les festes de Sant Joan. I la història, la cultura i les tradicions les teixirem dones i homes per igual». Este es el lema completo detrás del cual se escondía la identidad de la ganadora del concurso de la imagen oficial de las fiestas de Sant Joan, convocado por el Ayuntamiento de Ciutadella. Su autora es Corretja Genestar Mesquida, quien este martes no podía esconder su alegría por un premio que en ningún caso esperaba y que, por el mensaje que explicita la instantánea, ha levantado polvareda en el municipio de ponent.

El póster de Sant Joan tiene siempre partidarios y detractores y este año no está siendo distinto. Quizá más, porque la polémica va más allá de criterios estéticos, creativos o artísticos. La imagen ganadora del certamen representa a una niña que juega a ser caixera en unas imaginarias y, en realidad, deseadas fiestas de Sant Joan, donde la cuestión de género no sería obstáculo para poder participar en ellas.

Cabe recordar que a finales de 2021 el papel de las mujeres en las fiestas de Sant Joan ya fue motivo de debate después de unas desafortunadas declaraciones de Joan Fedelich, presidente de la asociación ‘Salvem Sant Joan’. «En Sant Joan no queremos ni políticas ni, con todos los respetos, mujeres de por medio», dijo durante el acto de presentación.

«La foto no es actual, es de 2005, cuando la niña, originaria de China, llevaba un año con nosotros», explica Genestar, la autora del reivindicativo poster, contenta por simbolizar la imagen de este 2022. Y representa «un momento de diversión, jugando a hacer Sant Joan» que ahora ha recuperado para el concurso. «En los tiempos que corren, todos debemos considerarnos personas, y es indiferente ser una cosa o la otra. Debemos saber convivir y respetar, lo importante es la dignidad de la persona, independientemente del sexo». Y eso es precisamente lo que «tenía ganas de expresar, es lo que siento», en un momento en que el debate sobre el papel de la mujer está más vivo que nunca, a pesar de que la discusión se esté demorando.

Cartel oficial de las fiestas de Sant Joan 2022.

Para Corretja Genestar, «el juego no entiende de sexos, solo de disfrutar y pasarlo bien, y con las fiestas debería ser igual, pero por desgracia, las normas siempre han sido hechas por hombres». A pesar de esto, y aún sabiendo que se trata de una cuestión sensible en Ciutadella, admite que «sin idea de alterar a nadie, mi intención solo es expresar que el mundo lo formamos hombres y mujeres por igual, seamos de dónde seamos y cómo seamos».

En la calle y en las redes

La polémica surgió desde el mismo momento en que la imagen ganadora se hizo pública a última hora del lunes. El debate se instaló en las redes y este martes se extendieron en la calle los comentarios, tanto a favor como en contra del póster de Sant Joan.

Hace tiempo que el debate permanece latente, a la espera de que el gobierno municipal de Ciutadella lidere el proceso. Mientras tanto, en el municipio —y más allá— se suceden las opiniones, incluso en ocasiones fuera de tono, en aras a la conservación de una tradición que, para otros, ha quedado desfasada.

De hecho, el tema suscita cierta incomodidad y son muchos los que prefieren no expresar abiertamente su opinión, en un sentido o en otro, conscientes que la polémica que suscita. Son numerosas las personas que declinaron ofrecer su punto de vista para «Es Diari», o la expusieron pero únicamente off the record.