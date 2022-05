El PI-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos (Cs) y el Partido Popular (PP) han lamentado este miércoles las colas de pasajeros que se están formando en el aeropuerto de Palma y han insistido en la necesidad de contar con más efectivos policiales en las Islas. Tras la Junta de Portavoces, las tres formaciones han avanzado que el pleno de la próxima semana preguntarán al Govern por esta cuestión, al considerar que se trata de una imagen negativa para el turismo en el archipiélago.

En rueda de prensa en la Cámara balear, el portavoz parlamentario de El PI, Josep Melià, ha censurado que «las colas kilométricas» en el aeródromo de Son Sant Joan son «de juzgado de guardia», algo que ha considerado que es consecuencia de «la falta de previsión» de las autoridades competentes. Por su parte, el Grupo Ciudadanos también preguntará al Govern sobre esta cuestión en el próximo pleno, en este caso al conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela.

En este sentido, la coordinadora autonómica de Cs y portavoz parlamentaria, Patricia Guasp, ha reiterado la falta de efectivos policiales que hay en Baleares y ha criticado de nuevo que la indemnización por residencia aprobada por el Govern no es suficiente para atraer a las Islas a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En relación también al aeropuerto de Palma, Guasp ha expresado sus dudas respecto a la ampliación del aeródromo, puesto que «se está planteando trasladar el centro de control a Barcelona». Ha manifestado su oposición a este cambio y ha avanzado que Cs registrará una pregunta en el Congreso de los Diputados «para saber si este rumor que hay se va a llevar a cabo».

Por su parte, el Grupo Popular interpelará también al Govern sobre las «colas astronómicas» del aeropuerto que, según el portavoz parlamentario del PP, Toni Costa, «dan una imagen turística nefasta». «"Esto no es prestar un servicio de calidad», ha lamentado.

Gestión de los fondos europeos

La gestión de los fondos europeos también será otro de los temas a debate en el próximo pleno parlamentario, ya que PP y Cs preguntarán sobre esta cuestión al Ejecutivo balear. Tras la Junta de Portavoces, Guasp y Costa han criticado la gestión que está haciendo el Govern con los mismos, al considerar que estos recursos no están llegando a las pequeñas y medianas empresas de las Islas. La portavoz de Cs ha asegurado que tiene «dudas razonables» de que los fondos europeos estén sirviendo para aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. De hecho, ha anunciado que preguntará sobre esta cuestión en la reunión del Pacto de Reactivación que el Ejecutivo autonómico ha convocado para este jueves. Por su parte, Toni Costa ha asegurado que el PP ha preguntado a las patronales de las Islas y «desafortunadamente los fondos europeos no llegan al tejido empresarial». En este punto, ha reclamado que se acelere la tramitación de estos recursos y ha tendido la mano al Govern para ayudar con ello. CAMPAÑA ELECTORAL ALEMANA EN MALLORCA Tras la Junta de Portavoces de este miércoles, los diputados de las distintas formaciones han sido preguntados acerca de los carteles electorales del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) que se han visto en algunas zonas de Mallorca. El diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet' ha señalado que esta imagen es «fruto de la globalización» y ha apuntado que «mucha gente que seguramente vota en Alemania» tiene residencia en la isla o viene a hacer turismo. «La libre circulación de personas tiene eso», ha añadido. «No tememos mucho que decir», ha expresado por su parte la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, quien ha considerado que el SPD «ha sido ingenioso al saber dónde tiene votantes».

Desde el PP, Toni Costa ha destacado que los 'populares' no tienen «ningún inconveniente» en que haya carteles electorales de partidos alemanes en la isla. «El Partido Socialista alemán pueden venir a Mallorca a hacer campaña entre sus compatriotas», ha indicado, a la vez que ha pedido a Armengol que «aprenda un poquito» de las bajadas de impuestos que han hecho los socialdemócratas alemanes. Sobre esta cuestión, la diputada del PSIB Pilar Carbonero ha indicado que es positivo «todo lo que sea fomentar el voto y la participación en las elecciones». Además, ha asegurado que los socialistas alemanes no habían informado al PSIB sobre estos carteles electorales en Mallorca. Patricia Guasp tampoco ha considerado que «haya ningún problema» con esta propaganda electoral «si no se han gastado fondos públicos de Baleares o España», mientras que Josep Melià ha señalado que es «normal» al tratarse de un espacio dentro de la Unión Europea y al hecho de que hay «muchos posibles electores» de Alemania en Mallorca.