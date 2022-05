Baleares ha registrado 912.437 pernoctaciones en marzo entre hoteles, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, cifra que septuplica las de marzo del año pasado con un 609 % de aumento, si bien es un 27,3 % inferior a las registradas en marzo de 2019, antes de la pandemia. Las pernoctaciones hoteleras han sido 822.413 en marzo en las islas, un 787 % más que el mismo mes de 2021, y un 28,3 % inferiores a marzo de 2019, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajeros que eligieron hoteles en marzo fueron 199.368. Baleares registró el pasado marzo un total de 90.024 pernoctaciones en alojamientos no hoteleros (apartamentos y casas rurales), un 150,75 % más que en el mismo mes del año pasado, cuando se contabilizaron 35.902 pernoctaciones en estos establecimientos de las islas. Hasta 21.128 viajeros se alojaron en estos establecimientos en Baleares, frente a los 7.293 de marzo del año pasado, un 189,7 % más. En estos establecimientos de las islas, el grado de ocupación fue en marzo del 34,67 % y del 36,62 durante el fin de semana, según el INE.

En concreto, 7.393 viajeros eligieron los apartamentos turísticos de las islas, 4.951 de ellos extranjeros, y en este tipo de alojamientos se contabilizaron 50.632 pernoctaciones, un 146,7 % más en un año, y una estancia media que fue de 6,85 días, superior a la media estatal de 5,84. En cuanto a los alojamientos rurales, el pasado marzo se decantaron por este tipo de establecimiento 13.735 viajeros, 10.783 de ellos extranjeros. Se contabilizaron un total de 39.392 pernoctaciones, frente a las 15.380 del mismo mes de 2021, que supone un incremento del 156 %. A nivel estatal, las noches consumidas en los alojamientos no hoteleros (apartamentos, cámpines, casas rurales y albergues) sumaron 5,97 millones en marzo, con lo que prácticamente multiplican por tres los dos millones de un año antes, y se sitúan ya cerca de los 6,8 millones de marzo de 2019, antes de la pandemia.

El impulso viene sobre todo del turismo extranjero, que multiplicó por cuatro sus cifras, hasta sumar 4,25 millones de pernoctaciones, en tanto que los nacionales consumieron algo más de un millón de noches, un 44,3 % más. Si se suman los hoteles, el mes de marzo se cerró con 7,34 millones de viajeros en todo tipo de establecimientos turísticos, de los que 4,1 millones fueron nacionales y 3,2 millones, extranjeros. En número de noches, sin embargo, los no residentes consumieron más en el conjunto de establecimientos: 14,6 millones frente a 9 millones de los nacionales. Los hoteles representan el 74,7 % de las pernoctaciones y el resto de alojamientos, el 25,3 %.

Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos turísticos reglados fueron el británico (con el 25 % del total de pernoctaciones de no residentes), el alemán (18,7 %) y el francés (6,9 %). Son ya los mismos porcentajes que en marzo de 2019. Canarias fue el destino preferido, con más de 7,4 millones de pernoctaciones (casi ocho veces más que en marzo de 2021 y algo menos de un millón por debajo de marzo de 2019). Le siguen Andalucía, con más de 3,7 millones (multiplica por cuatro sobre el año pasado y un millón menos que en 2019) y Cataluña, con más de 3 millones (una subida anual del 221 % y algo por debajo de los 3,8 millones de hace tres años). De esta forma se va consolidando poco a poco el patrón del turismo en España, que antes de la pandemia vivía de las llegadas de turistas internacionales en prácticamente dos terceras partes. Durante los tres primeros meses del año, las pernoctaciones subieron un 232 % sobre el mismo periodo de 2021. Los precios siguen la senda de recuperación de meses anteriores, con un aumento del 14,4 % en apartamentos, del 1,2 % en los cámpines y del 7 % en los alojamientos de turismo rural.

Entre los establecimientos no hoteleros, en los apartamentos se gastaron 3,7 millones de noches, de las que 2,85 se contabilizaron a no residentes y 858.000 a residentes, con aumentos del 705 % y del 62,2 % respectivamente. Los británicos son los que más noches sumaron en apartamentos, más de 900.000, seguidos de alemanes, con 388.000 noches. Canarias fue el destino más elegido, con más de dos millones de pernoctaciones, seis veces más que un año antes. La isla de Tenerife logró una ocupación del 79,6 % de los apartamentos ofertados, frente a una media del 30,5 % en el conjunto nacional. En cámpines las pernoctaciones subieron en marzo un 55,4 % respecto al mismo mes del año anterior, hasta 1,4 millones, con un descenso del 10 % en los nacionales y un incremento del 153,8 % en los turistas internacionales.

Alemania fue el principal mercado emisor, con el 33,2 % de las pernoctaciones de no residentes, el triple que en marzo de 2021. La Comunidad Valenciana fue el destino preferido en cámpines, sobre todo la Costa Blanca. Durante marzo se ocuparon el 35,9 % de las parcelas ofertadas, porcentaje que llega al 39,2 % en fin de semana. Las pernoctaciones en casas rurales subieron el 106,2 % en marzo, hasta 518.500, con aumentos del 80,3 % en las de residentes (396.000) y del 285 % en las de no residentes (122.500). Castilla y León fue el destino preferido. En albergues, en marzo se registraron 351.627 pernoctaciones, una subida anual del 557 %. Las de residentes subieron un 329 % y las de no residentes se multiplicaron por 14.