El Parlament elige a Cristóbal Milán director de la Oficina Anticorrupción

El pleno del Parlament ha elegido este martes a Cristóbal Milán nuevo director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares, con 30 votos a favor, un cargo en el que sucede a Jaume Far, que renunció al cargo desde el pasado 1 de enero, algo que anunció en noviembre del año pasado. Milán, propuesto para el cargo por los grupos del Pacte (PSIB, Podemos y MÉS per Mallorca) no resultó elegido en la primera votación, que se celebró en el pleno del 29 de marzo.

Obtuvo 29 votos de 55, que no son las tres quintas partes preceptivas de la cámara, por lo que la votación tenía que repetirse y la segunda sería suficiente la mayoría absoluta. La votación se iba a repetir la semana pasada, pero se aplazó porque por varias ausencias no habría conseguido apoyos suficientes. La elección de este martes ha sido secreta, mediante papeleta, y dado que se ha obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la cámara, el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, le ha proclamado elegido. Antes de proceder a su nombramiento, Cristóbal Milán deberá aportar la documentación preceptiva para que la examine la mesa del Parlament. El nombramiento será publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares y en el Boletín Oficial del Parlament y prometerá o jurará su cargo ante la Mesa del Parlament.