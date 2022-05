Las renuncias a herencias están al alza. El motivo más común es la existencia de deudas, ya que cuando se acepta una herencia también van incluidas éstas. En algunos casos las deudas superan a lo bienes que se heredan. Otro motivo de no aceptación es la existencia de bienes que no se puedan transformar en dinero, es decir, patrimonio que no se puede vender para pagar deudas e impuestos derivados de la herencia. Un caso muy común es el de las viviendas alquiladas, por las que sí se tiene que abonar el impuesto de sucesiones y la plusvalía, pero no se pueden vender.

En otros casos el impuesto de sucesiones que se tiene que abonar es tan alto que el heredero no puede asumirlo y prefiere renunciar. Esto se da especialmente en las herencias que provienen de parientes lejanos o amigos, ya que los impuestos se pagan en función del parentesco que se tiene con el fallecido.

Estas situaciones se agravan especialmente cuando la herencia no tiene dinero, ya que algunos herederos no disponen de liquidez suficiente para hacer frente al patrimonio. Es preciso tener en cuenta que la tramitación de una herencia conlleva gastos importantes como los honorarios del notario en la escritura de aceptación, la minuta del abogado, los honorarios del registro de la propiedad en el caso de que haya inmuebles que se tienen que inscribir, los honorarios del registro mercantil si se tienen que inscribir sociedades, posibles tasaciones para saber el valor de los bienes, tasas en tráfico para el cambio de nombre de los vehículos, etc.

Otro posible motivo de renuncia es para evitar problemas familiares o para beneficiar a uno que cuente con menos recursos económicos.