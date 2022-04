El reelegido director general de IB3, Andreu Manresa, comunicó este jueves dos ceses y en los próximos días anunciará nuevos nombramientos y propondrá al Consejo de Dirección una serie de reformas que pasan por una renovación del área de informativos. El director general informó ayer a Joan Forteza que no seguirá al frente de la dirección de la radio. Le relevará, aunque este dato no es oficial, la periodista Maitane Moreno. Además de comunicar a Forteza que no seguirá en la radio, también comunicó a Jaume Perelló que no seguirá en el departamento de Transmedia, que cambiará de nombre y funciones.

Xavier García, que presenta el Telenotícies Migdia, será promovido a director de Informativos y Josep Pons podría regresar a Deportes. Perelló fue subdirector del diario AraBalears hasta que se incorporó al ente público. Su actual directora, Maria Eugènia Quetglas, es otro de los fichajes de la cadena pública. A falta de cerrar detalles, podría ser delegada del IB3 en Madrid. Formalmente, no existe en la actualidad una delegación en la capital de España. Quetglas había sido en el pasado corresponsal de la televisión pública de Balears. Continuidad en TV También podría haber relevos en las delegaciones de Menorca y Eivissa, aunque estos puestos (igual que el de dirección de Informativos y el que ocupará Quetglas) tienen que pasar por un proceso interno. De elección directa son la dirección de la radio, la dirección de la televisión y la gerencia, ahora vacante. Joan Carles Martorell seguirá en la dirección de la televisión. La gerente será una funcionaria de la Conselleria de Presidència, Bárbara Barceló, jefa del servicio de Gestión Económica. Manresa ha defendido desde que fue reelegido que no se le han impuesto nombres. Ayer reveló ante la comisión de control de IB3 que se le plantearon «sugerencias». «Nadie baja del cielo», dijo para recordar que el primero que en 2015 sugirió su nombre fue un diputado de Més.