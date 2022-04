El catedrático de Economía Aplicada en la UIB y director de la Fundación Impulsa, Antoni Riera, afirmó este jueves en la II Jornada de Empresas de Comunicación del CESAG que tener un tejido productivo basado en servicios turísticos «no es bueno ni malo, depende del tipo de servicio que se ofrece. Es por ello, que hay que sofisticar el turismo en lugar de desmontar todo el chiringuito». Riera en la conferencia que impartió ante estudiantes de los grados en Comunicación y Directivos de Empresas e instituciones públicas analizó el impacto de la pandemia en el tejido productivo y laboral.

«El mercado de trabajo de Balears presenta desequilibrios entre la oferta y la demanda de competencias que es necesario revertir para garantizar el aprovechamiento del talento e impulsar, por esta vía, la competitividad global de las Islas. A lo largo de la pandemia, la afectación de la actividad ha impactado claramente sobre las magnitudes laborales, si bien cabe destacar una tendencia, tanto por parte de las empresas como de la población en edad de trabajar, de transitar hacia tramos ocupacionales relacionados con un mayor nivel de habilidades y competencias», afirmó el director técnico de la Fundación Impulsa.

Riera afirmó que la pandemia «ha acelerado los reequilibrios a favor de la sobrecualificación, lo que ha provocado una incorporación de mas talento a las empresas». Al respecto, sacó a colación la Encuesta de Población Activa (EPA) y señaló que «los jóvenes cualificados tienen más del doble de posibilidades de encontrar trabajo y, encima, con sueldos más altos». Añadió que en 2021 las empresas aumentaron su demanda de trabajadores con alta cualificación y puntualizó que en las Islas «hay exceso de mano de obra sin cualificación y no falta nunca de media o alta, de ahí que debemos sobre todo convertir la no cualificada en cualificada media o alta».

Antoni Riera posa con estudiantes del CESAG, tras impartir su conferencia sobre el mercado laboral en Baleares y el impacto que ha tenido la pandemia en el tejido productivo.

Talento

Impulsa Balears, según detalló, insta a los actores del tejido productivo balear a fijar una acción coordinada y transversal entre las esferas educativa, laboral y empresarial, especialmente después del impacto que la pandemia ha ejercido «sobre los actuales modelos de negocio y las ventanas de oportunidad que ha abierto, particularmente, digitalización y economía circular». En el comparativo regional, explicó que Balears «está pisando el acelerador porque cada vez tiene más mano de obra cualificada y la pandemia ha venido bien para acelerar el talento». Tanto es así, que el economista enfatizó: «Esta nueva era requiere cada vez más mano de obra cualificada y quien no pisa el acelerador no se desplaza, no mejora. Si te dejas llevar por la inercia, no te mueves».