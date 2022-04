El 112 realiza dos simulacros para prevenir y gestionar desprendimientos

El Servicio de Emergencias del 112 ha organizado en Es Cubells (Sant Josep) y en la Serra de Tramuntana (Escorca) dos simulacros para prevenir y gestionar los riesgos geológicos en la costa, por desprendimientos rocosos y movimientos del terreno, que son fenómenos frecuentes en Baleares. Este ejercicio está enmarcado dentro del proyecto europeo "Riskcoast" en el que participan España, Francia y Portugal, para establecer una red de cooperación transnacional para el desarrollo de herramientas para prevenir y gestionar los riesgos geológicos en la costa ligados al cambio climático, ha informado la Conselleria de Presidencia en un comunicado. Los desprendimientos rocosos y movimientos del terreno constituyen un fenómeno geológico dinámico en Baleares, especialmente en las islas de Ibiza y Mallorca. Estos procesos están estrechamente ligados a una geología compleja que, en combinación con factores desencadenantes como las elevadas precipitaciones y temperaturas bajas, y manifiestan una actividad altamente peligrosa para la seguridad.

Episodios como el ocurrido en agosto de 2017 en el sur de la isla de Ibiza, en la urbanización de Es Cubells, evidencian el riesgo que estos procesos representan para la población, según Presidencia. El simulacro se ha planteado la Calobra, en el municipio mallorquín de Escorca, y en la zona de Es Cubells en el ibicenco de Sant Josep de Sa Talaia, ambos lugares con una estructura geológica con numerosos desprendimientos y movimientos de vertientes a lo largo de la historia y considerados un escenario ideal para la simulación de varios escenarios simultáneos. El ejercicio ha servido para poner en práctica la activación del "Plan Especial Territorial de las Illes Balears (Platerbal)". Se ha simulado la llegada de un acontecimiento meteorológico extremo que ha provocado el desprendimiento de una gran roca en la carretera de Sa Calobra, provocando el aislamiento de unas 350 personas, tanto en la carretera, como en Cala Tuent. En Ibiza, se ha simulado una caída de rocas en la carretera de Es Cubells y se ha detectado una grieta de grandes dimensiones en una vivienda.

Han intervenido en el ejercicio el 112, Bomberos de Mallorca, Bomberos de Ibiza, Policía Nacional, SAMU061, Guardia Civil, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), los departamentos de carreteras del Consell de Mallorca y del Consell de Ibiza, la Dirección General de Recursos Hídricos, Policía Local y Delegación del Gobierno. También han participado observadores del Centro Tecnológico y de Telecomunicaciones de Cataluña (CTTC), de la Universidad de Granada, de PYME de Ingeniería, de Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), del Centro d'études et d'expertise sur las risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) y de la Universidade de Lisboa.