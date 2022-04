Los alumnos de Baleares vuelven a clase el lunes sin mascarilla

El alumnado de Baleares volverá el próximo lunes a las aulas sin la obligatoriedad de llevar mascarilla en los espacios interiores, según el documento remitido por la Conselleria de Educación y Formación Profesional a los centros educativos para la aplicación de la nueva normativa estatal. Concretamente el Real Decreto 286/2022 de 19 de abril determina la obligatoriedad del uso de la mascarilla para las personas mayores de seis años únicamente en los centros sanitarios, sociosanitarios y en los medios de transporte público. Por lo cual deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla en los espacios interiores y también en los centros educativos, ha indicado este viernes la Conselleria.

Para el alumnado solo será obligatorio el uso de mascarilla en el transporte escolar o en el caso de usar transporte público en una salida o viaje, cuando no se pueda garantizar la ventilación adecuada de los espacios o se produzcan aglomeraciones. Para los trabajadores (profesorado y personal no docente) se recomienda el uso de mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros o para las personas vulnerables en cualquier situación.

La Conselleria ha destacado que solo se podrá imponer la obligatoriedad de la mascarilla en función de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo, que tendrán que hacer los servicios de prevención de riesgos laborales correspondientes y que en todos los casos, se recomienda mantener las medidas de ventilación e higiene. Estas indicaciones estarán sujetas a revisión puesto que el Ministerio de Sanidad ha anunciado que la próxima semana publicará un documento específico para los centros educativos.