Uno de cada cuatro niños mallorquines no disfruta de tiempo libre en familia

Uno de cada cuatro niños y adolescentes de Mallorca --de entre 9 y 17 años-- asegura no disfrutar de tiempo libre en familia y dos de cada diez dice que no se valora su opinión en casa. Así se expone en el estudio 'Mirades cap a la infància i l'adolescència', presentado este viernes y elaborado por la Dirección Insular de Infancia y Familia del Consell de Mallorca. El estudio se ha realizado a partir de encuestas, con una participación de 1.335 niños y adolescentes, 3.148 familias, 38 entidades y 122 profesionales de diferentes administraciones.

El 90 % tiene las necesidades básicas cubiertas

El informe apunta que las necesidades más básicas (cariño, ropa, higiene o alimentación) están cubiertas para el 90 por ciento de los niños y adolescentes de Mallorca. Por el contrario, este colectivo reclama más apoyo con los deberes, un ordenador propio, pasar más tiempo en familia y participar más en casa. En cuanto a los aspectos relacionados con salud, los niños y adolescentes piden tener más información sobre deporte y alimentación, y muestran un interés por el bienestar emocional. Además, solicitan disponer de más información sobre sexualidad, algo que es importante para el 42 % de las personas no binarias, el 32 % de las niñas y el 15 % de los niños. Respecto a las necesidades en las escuelas, los niños piden más refuerzo escolar, más profesores que hagan bien su trabajo y más espacios amplios para jugar. Para mejorar la escuela, un 44 % propone proporcionar educación emocional, un 35 % apunta a la importancia de la orientación académica y un 32 % reclama más educación sexual. Asimismo, el 87 % de los niños y adolescentes mallorquines considera que la escuela ayuda a hacer amistades, y el 70 % señala tener cubiertas sus necesidades de apoyo al aprendizaje, atención en caso de enfermedad y espacios amplios para jugar.

Piden más participación en los pueblos y ciudades

Por otro lado, los niños y adolescentes solicitan que en los pueblos y ciudades de Mallorca haya más actividades culturales para su edad, precios más baratos en las actividades de ocio y que su opinión sea más escuchada. En este sentido, solo un 30 % de las personas encuestadas cree que el ayuntamiento habitualmente escucha su opinión, mientras que un 37 % piensa que lo hace en pocas ocasiones y un 23 % que no lo hace nunca. Respecto a la participación, el 46 % de las personas encuestadas dice formar parte de algún club deportivo, aunque es más común entre los niños que entre las niñas. Son minoritarios los casos que participan en un consejo de niños, en una banda municipal de música o en un espacio de culto. El colectivo de entre 9 y 17 años también indica que siente libertad a la hora de expresar su personalidad en el municipio donde vive, concretamente una media de 3 sobre 4. La percepción es menor en el caso de las personas no binarias (1,74 sobre 4). En cuanto al respeto a los derechos, tres de cada 10 niños y adolescentes de la isla dice que alguna vez en su vida no se han respetado.