Las polémicas de Naim Darrechi parecen no tener fin. Tras ser exculpado de la querella impulsada por el Govern y el IB-Dona el 'tiktoker' mallorquín vuelve a estar en el ojo del huracán. «Tendría que haber un baño para homosexuales. ¡No lo digo a malas! Si separan a las mujeres y a los hombres porque entre ellos puede haber atracción, si un hombre puede sentirse atraído por un hombre pues no va a ir a la misma ducha. ¡Tienen ventaja!», declaró Naim en un directo de TikTok ante casi 7.000 personas. Le acompañaba otro popular 'tiktoker' mallorquín, José Nogales.

Sin embargo, la cosa no queda aquí. El joven Naim, que ya llenó titulares por sus controvertidas declaraciones sobre las relaciones sexuales sin preservativos o al opinar sobre la vacuna contra el coronavirus, volvió a realizar otras declaraciones que junto a las mencionadas anteriormente le han convertido en Trending Topic de Twitter, donde ha sido muy criticado, durante las últimas horas.

El 'tiktoker' asegura haberse cambiado de sexo: «Quiero ser mujer para tener más derechos»

«El Gobierno es una risa. A todos los hombres presentes les doy una idea que se me ha ocurrido. De hecho yo ya lo he conseguido», arranca Naim. A continuación, con un texto que escribe 'Me llamo Naima Alejandra Darrechi en breves me llega mi solicitud' sigue: «Yo legalmente ya soy mujer en España. Soy mujer porque en España los 'podemitas' son tan lameculos y tan incoherentes que te dejan cambiar de sexo cada seis meses y solo tienes que rellenar un formulario. No pasas por terapia ni por nada porque tú te sientes del género que eres».

«No tiene que ver nada con el colectivo trans sino con la incoherencia del Gobierno que tiene un a ley donde desventaja al hombre pero luego puedes elegir entre ser hombre o mujer. Pues si pienso un poquito, pues quiero ser mujer porque tienen más derechos», concluye.