Naim Darrechi es inmaduro y vanidoso, pero no ha cometido un delito de odio. La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Palma ha dictado un auto en el que desestima la querella impulsada por el Govern y el IB-Dona contra el joven cantante e influencer por alardear de mentir a mujeres para mantener relaciones sexuales sin preservativo. En una entrevista en la red, Darrechi alardeó: «Me gusta acabar dentro, eso es la verdad. Yo les digo que tranquilas, que soy estéril. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos».