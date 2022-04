El Consorci per a la Recuperació de Fauna de les Illes Balears (Cofib) ha registrado desde 2003 un total de 2.388 casos de animales de fauna silvestre afectados por colisiones y atropellos de vehículos, unos 130 al año. El dato ha sido recogido por la revista Es Busqueret, editada por el GOB-Mallorca. Pese a lo llamativo del dato, es una parte muy pequeña del número de animales que realmente acaban muertos sobre el asfalto. Según los registros del Cofib, el grupo de animales más afectado por los atropellos de vehículos son las aves nocturnas, con un total de 1.133, lo que representa el 47 %. A las aves nocturnas les siguen los mamíferos, con 357, el 15 %. Una sola especie, la tortuga mediterránea, presenta 182 registros.

Entrando en detalle en las aves nocturnas, las más afectadas son el búho, con 371 entradas; la lechuza, con 362; el sebel·lí, con 243; y el búho real, con 157. Volviendo a los mamíferos, el Cofib tiene documentados 227 casos de mart atropellados y 55 de erizos. Los mostels, las genetes, las liebres, los conejos y diferentes especies de murciélago también sufren el mismo problema. En cualquier caso, se concluye que, en realidad, los paseriformes –los pájaros más pequeños– son el grupo de fauna que más atropellos sufre, pues por su reducido tamaño son los que menos se detectan.

Ante esta situación, cabe recordar que, hace unos años, un trabajo de fin de grado en la UIB, realizado por Rafel Rosselló, titulado Fragmentación de hábitats protegidos por infraestructuras viarias de transporte en Mallorca, proponía la creación de 9 pasos de fauna en la Isla, unas estructuras transversales a las carreteras que permiten la movilidad de las especies entre un lado y otro de las vías. En Mallorca no existe ninguno. No se deben confundir con los elementos viarios para dejar pasar cursos de agua bajo las carreteras. El trabajo de Rosselló obtuvo en su categoría de fin de grado el primer premio de la Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Sostenible. Los nueve pasos que proponía Rosselló se ubicaban en los municipios de Puigpunyent, Banyalbufar, Deià, Bunyola (3), Pollença y Alcúdia (2).