Denuncian falta de socorristas con tres playas de Palma a tope de gente

Las playas a rebosar con las hamacas llenas de gente pero con un número insuficiente de socorristas para cumplir con la seguridad que establece la normativa autonómica. Es la denuncia que realiza Julián Delgado, en nombre de la Unió de Socorristes Mallorca-CGT.

Asegura que en tres de las playas donde tiene concesión la misma empresa, Can Pere Antoni, Cala Major y Ciutat Jardí, no tenían el mínimo de una unidad de socorristas, es decir dos personas, por cada 400 metros de playa como marca la norma. En Can Pere Antoni solo había un socorrista cuando tendría que haber habido tres o cuatro; en Ciutat Jardí no había ninguno y en Cala Major había uno, cuando tocaba hubiera dos o tres.

Asegura que es un problema que han denunciando hace tiempo, incluso en el pleno, sin que el alcalde haya tomado cartas en el asunto. También asegura que no hay servicio de baño y duchas, como establece la norma si hay una concesión de hamacas.