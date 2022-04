Costaleros extenuados se retiran de la procesión del Sant Enterrament en Palma

Al final no pudo ser. El agotamiento pudo con los costaleros de la Cofradía de las Angustias, que tuvo que retirarse antes de llegar a la iglesia del Socors. Los aproximadamente 25 costaleros que portaban el paso no tenían recambio y llevaban de procesión toda la Semana Santa. En palabras de la responsable de la Cofradía de las Angustias, Marisa Pérez, "estaban extenuados. No podían más y hemos decidido retirarlos aunque ellos no querían". Los hombres lloraban mientras detenían el paso en la calle de la Galera, donde dieron por finalizada la procesión. Han sido cinco días en los que el cuerpo ha dicho basta. "Esta decisión ha sido muy difícil pero es lo mejor", señaló Pérez.

La extenuación fue una constante este Viernes Santo, en el que se han echado en falta cofrades y, sobre todo, costaleros. Una abarrotada plaza de Sant Francesc ha recibido la procesión del Sant Enterrament de Palma. A las siete de la tarde se ha iniciado el recorrido en una tarde en la que ha reinado el buen tiempo y las inmensas ganas de volver a las celebraciones tras dos años de pandemia. La emoción estaba presente en las miles de personas que esperaban en la plaza el sonido del primer redoble del tambor. Los pasos procesionales ha iniciado su recorrido por el Casc Antic, una de las más numerosas y que pone fin a la Semana Santa palmesana. El cortejo se iniciaba con la cofradía de Cruz de Calatrava, un día muy emocionante para sus miembros, ya que portaban una talla del Cristo Yacente del siglo XVII. Se repite así la ceremonia que se celebra de la misma manera desde 1870 con los padres agustinos y cuya tradición sigue la cofradía de la Cruz de Calatrava. Tras salir de la plaza de Sant Francesc ha iniciado su recorrido por la calle Cadena, Colom, Bosseria, Plaça d’en Coll, Galera, Corderia, Plaça Quartera, Esparteria, Plaça del Mercadal, Ferreria, Plaça de Sant Antoni, Socors, acabando en la plaza Llorenç Bisbal Batle, entrando en la iglesia de Nuestra Señora del Socors, donde tuvo lugar la solemne ceremonia del Sant Enterrament. Las 33 cofradías han seguido todo el recorrido en una Semana Santa en la que se han echado en falta un gran número de cofrades. Si en 2019 había más de 4.500, este año, tras la pandemia, se contaron unos 3.500 cofrades. Los costaleros, por su parte, acusaban el cansancio, el inmenso esfuerzo físico y la falta de recambios para seguir portando los pasos. Las pausas y los descansos retrasan una procesión que está previsto que termine pasada la medianoche. Las calles han estado repletas de personas que querían ver la procesión del Viernes Santo, tras dos años en los que los pasos aguardaron el fin de la pandemia. La espera ha merecido la pena, vista la expectación del público entre los que se mezclaban fieles y turistas. Las ganas y el buen ánimo ha reinado en esta jornada que se celebra el Santo Entierro. Finalmente, está previsto que el Cristo Yacente llegue a la iglesia de Socors, donde se celebrará la ceremonia de alrededor de media hora de duración con la presencia de los cofrades. Uno de los momentos clave de la Semana Santa, en el que se representaba el entierro de Jesucristo tras su muerte en la cruz. Los hermanos de la Cofradía de la Cruz de la Calatrava, organizadora de la procesión del Sant Enterrament, serán los encargados de transportar el Cristo. Ante el altar, se llevará a cabo el enterramiento de la talla cubierta por la Semana Santa. Una vez en el sepulcro, se iniciará la misa.