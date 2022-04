La presidenta del Consell, Susana Mora, ha emplazado este martes a los tres conselleres de Més per Menorca a aplazar la formalización de su renuncia en el BOIB hasta pasados los días festivos de Semana Santa, de modo que se abra un periodo de reflexión sobre la crisis abierta este domingo a raíz de discrepancias en la tramitación de la proposición de Ley de Reserva de Biosfera.

En una reunión del equipo de gobierno, Mora ha planteado que sea el martes cuando se comunique públicamente cómo queda el tripartito, si se ha podido encontrar o no una solución a las diferencias manifestadas este lunes.

La reunión se ha celebrado a última hora de este martes y, de momento, los consellers de Més no se han manifestado sobre cómo ha ido, aunque de las palabras de la presidenta se desprende que hay entendimiento al respecto. Mora asegura que durante estos días no dejará de trabajar para lograr la estabilidad en el Consell y que la proposición de ley salga adelante. De momento, las posiciones de ambas partes no han cambiado.