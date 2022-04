La polémica sobre el papel que tendrá la asignatura de Filosofía en el nuevo currículum de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, ha generado confusión. La nueva regulación ha sido criticada por docentes y un sector de la sociedad, e incluso se ha difundido que la materia desaparecerá el próximo curso.

Su presencia cambia con respecto a la normativa anterior, pero se mantiene. De hecho, los alumnos de Secundaria podrán estudiarla en Baleares como optativa en 3º de la ESO y tendrán que hacer obligatoriamente Educación en valores cívicos y éticos, que introduce algunas similitudes. Además, se mantiene como obligatoria en Bachillerato.

«Dentro de lo malo, en Baleares no ha sido tan terrible», confiesa la presidenta de la Associació Filosòfica de les Illes Balears, Elisa Rosselló. Aun así, la nueva normativa le ha dejado un sabor agridulce. Por una parte, critica que el Gobierno no haya cumplido con su compromiso de incorporar la asignatura de Ética como materia común y obligatoria en 4º. Asimismo, lamenta que si en la ESO sólo hay una asignatura relacionada con la Filosofía, como es valores cívicos, «nos damos cuenta de que un alumno que no haga Bachillerato, porque decide hacer un FP, no habrá visto nada de Filosofía».

La optativa de Historia de la Filosofía en 3º de la ESO se ofertará porque así lo ha decidido la Conselleria d’Educació. La normativa estatal establece que las comunidades autónomas deciden si la incluyen o no como optativa. «Cuando lo supimos nos pusimos en contacto con la Conselleria, y tengo que decir que se han portado muy bien y han concedido ofertar esta optativa», comenta Rosselló, que hubiera preferido que fuera obligatoria.

También reivindica el papel que ha tenido la asociación que preside y la Red Española de Filosofía a la hora de insistir. «Nos pusimos a trabajar con tiempo», apunta. La profesora defiende que es muy necesario que los alumnos piensen y que en las aulas se fomenten un pensamiento crítico para evitar que sean «fácilmente manipulables».

En este sentido, el director general de Planificació, Ordenació i Centres del Govern, Antoni Morante, cree que la Filosofía es «imprescindible para conocer la historia del pensamiento y fomentar alumnos críticos». Explica que han puesto la materia optativa en 3º y no en 4º, como pedía la asociación filosófica, porque hubiera quedado diluida. En el último curso de Secundaria se deben escoger tres de diez optativas. Además, añade, valores cívicos y nuevas materias, como igualdad de género, la podrán impartir profesores de Filosofía.