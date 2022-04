'2Kisses', el Tinder mallorquín para conocer gente en el supermercado

«¿Alguna vez te has quedado con las ganas de conocer a esa persona con quien te cruzas cada día?». Este es el reclamo de '2Kisses', una aplicación para móvil, parecida a Tinder, creada por un mallorquín. «Hoy en día está mal visto entrarle a una chica. Esto antes lo hacían nuestros padres, pero con la tecnología, se ha perdido. Cuántas veces ves a una persona, te gusta, pero te quedas con las ganas de hablarle», lamenta Jaime Ripoll, el creador del proyecto.

La principal diferencia con la conocida 'app' de citas es que '2Kisses' solo muestra perfiles de una distancia muy corta. «En Tinder te sale mucha gente que no conoces y proliferan los perfiles falsos, es bastante más frío», critica Ripoll. En contraposición, su proyecto propone servir de puente para conectar personas con las que ya se ha mantenido un primer contacto cara a cara. Este método, según el creador, es menos frío y evita desengaños. El nombre («dos besos» en inglés) es un fiel reflejo de su funcionalidad: «Es una 'app' que rompe el hielo por ti».

La aplicación se ejecuta en segundo plano -es decir, que funciona a pesar de no tenerla abierta- y, al cruzarse a una distancia muy corta con alguien que tiene también instalada la 'app', avisa mediante una notificación a los dos implicados. Estos, que probablemente se han visto, reciben el perfil de la persona y aceptan o no conocerla. Si se produce entre ambos el tan ansiado «match» (que ambos acepten), la aplicación les propone tres vías para ponerse en contacto: Instagram, el correo electrónico o su Whatsapp. «No hay ningún chat en la 'app', solo somos el puente para que personas que no se han atrevido a hablar en un bar o en el súper, tengan una segunda oportunidad», explica Ripoll.

Para facilitar los «matches», hay establecidos los denominados «puntos de encuentro», una serie de locales como supermercados, bares, discotecas o incluso universidades, que suelen frecuentar los usuarios y donde es más probable conocer gente. Algunos de estos puntos de encuentro de usuarios en Palma son el parc de Ses Estacions, la cervecería Tramuntana o el centro comercial Porto Pi.

Puntos de encuentro en Palma

Una idea que surgió estando en ERTE

Este palmesano de 35 años, es el único responsable del proyecto. Al verse afectado por un ERTE en los peores embistes de la pandemia, decidió matricularse en el un curso de Formación Profesional de desarrollo de páginas webs. Y, precisamente, la aplicación surgió como uno de los proyectos de para una asignatura. De hecho, uno de los profesores de Jaime se ha convertido en inversor y posee el 10% de la empresa.

'2Kisses' se lanzó en septiembre de 2021 en Android y Apple en fase beta, «con algunos errores» -reconoce Ripoll-, que se han ido puliendo. La actividad se ha ido acelerando en los últimos meses y actualmente cuenta con alrededor de 2.000 usuarios, entre los que se han producido una treintena de «match». Preguntado por si sabe de alguna historia con final feliz, responde con una certeza esperanzadora: «No, de momento no conozco ninguna. Pero las habrá y os las contaré».