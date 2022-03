Las gasolineras de Baleares aseguran que no podrán aguantar abiertas todo el mes de abril, ya que no disponen del dinero suficiente para adelantar los 20 céntimos de bonificación que ha aprobado el Gobierno central. Así lo ha manifestado este jueves el presidente de la Federación de Estaciones de Servicio de Baleares, Joan Mayans. En este sentido, ha argumentado que las estaciones de servicio de las Islas venden de media 250.000 litros de combustible mensuales, por lo que tendrán que adelantar unos 50.000 euros al mes. «Podemos aguantar unos días, pero no todo el mes», ha declarado. En este punto, ha añadido que hacerlo durante tres meses -que es el tiempo de vigencia de la medida- «es del todo inviable», ya que el montante que tendrían que avanzar asciende a unos 150.000 euros.

Mayans ha expresado su indignación con el Gobierno, ya que prácticamente no les ha dado tiempo para implantar la citada bonificación. El presidente Pedro Sánchez la anunció el lunes, el miércoles se publicó el Real Decreto y este jueves aún desconocen cómo y cuándo recibirán los 20 céntimos por litro que tendrán que descontar en la factura. «La incertidumbre es enorme, sólo sabemos que tenemos que descontar 20 céntimos por litro, pero no cómo los vamos a cobrar». La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el anticipo de la bonificación se empezará a transferir a las gasolineras la próxima semana. Sin embargo, no ha precisado sí todas lo recibirán la próxima semana o si será algo gradual. Noticias relacionadas El anticipo de la bonificación se empezará a transferir a las gasolineras la próxima semana Más noticias relacionadas (1) La Federación de Estaciones de Servicio de Baleares tampoco comparte que se vaya a tomar como referencia lo facturado en el mismo periodo del ejercicio anterior, ya que en 2021 hubo bastantes restricciones debido a la pandemia. Sin embargo, este mes de abril se espera que haya una reactivación del turismo debido a la Semana Santa. En este punto, Mayans ha precisado que sí están de acuerdo con rebajar el precio del carburante, puesto que desde que comenzó la guerra en Ucrania se ha disparado y las ventas han bajado un 20 por ciento; los clientes están limitando los desplazamientos para hacer frente al encarecimiento. No ha habido despidos El presidente de la Federación de Estaciones de Servicio de Baleares ha asegurado que en las gasolineras de las Islas no ha habido despidos ni reducciones de turnos para hacer frente a las pérdidas económicas, que aseguran que están padeciendo por el descenso de las ventas. Además, ha insistido que desde este viernes venderán a pérdidas, puesto que en cada litro de combustible ganan entre 0,9 y 0,11 euros, pero tendrán que descontar 0,20 euros de la factura; que desconocen cuándo y cómo recuperarán.