Una emocionada Helena Maleno ha sido investida este miércoles doctora honoris causa por la UIB. Previamente al solemne acto de investidura en el salón de actos de Son Lledó, como es tradición con todos los honoris causa, Maleno ha plantado un árbol en los terrenos del campus, en este caso un caqui «porque me recuerda a mi tierra, Almería, y a Marruecos. Es un árbol que conecta con mis raíces y mi familia, y es un árbol que da frutos».

Maleno ha sido investida doctora honoris causa por la UIB por su intenso activismo en defensa de los derechos humanos en la migración de la frontera sur de la Europa occidental, lo que le ha valido, además del de hoy, numerosos reconocimientos.

¡Enhorabuena, @HelenaMaleno!



Respondes al dolor con amor y a la injusticia con lucha, dando voz y esperanza a quien no la tiene. Tus valores y tu defensa de la vida, de los DDHH, hacen el mundo mejor y son, más que nunca, un ejemplo a seguir.



Orgullo de Honoris Causa ❤ pic.twitter.com/idyf0kVOtl — Francina Armengol (@F_Armengol) March 30, 2022

En su discurso de investidura, Maleno ha recordado que Baleares «es ahora tierra de frontera, pero desde aquí salieron, no mucho tiempo atrás, personas buscando precisamente en el sur lugares para mejorar sus vidas. Ahora llegan aquí desde ese sur otras personas buscando lo mismo».

La activista indicó que la frontera sur se está convirtiendo en un «no lugar y un espacio de no derecho. Hace más de 30 años se dató la primera aparición del primer cadáver de una persona migrante en las costas españolas, concretamente en una playa de Cádiz. Hoy, la Europa fortaleza ha logrado que se normalice la muerte por cruzar una frontera. Son migrantes, pero no tienen derecho a migrar y tampoco lo tienen a no migrar. Se han invisibilizado sus muertes. Y los niños son convertidos en menas, señalados como criminales y peligrosos».

El rector de la UIB, Jaume Carot, ha destacado que Maleno es la quinta mujer doctora honoris causa de un total de 48 en la Universitat, resaltando «sus valores éticos superiores, defendidos con pasión y sencillez. Su mirada se centra en el individuo y en una sociedad más justa. Reconforta encontrar personas como ella».