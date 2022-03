El PSIB pide que la moratoria turística no afecte a edificios de interés cultural

El PSIB ha presentado tres enmiendas en solitario a la ‘ley Negueruela’ en las que propone que la moratoria de plazas turísticas no afecta a los edificios catalogados o que tengan la consideración de Bien de Interés Cultural siempre que estén ubicados en zona urbana. Fuentes del PSIB han explicado que esta medida pretende favorecer proyectos de pequeño tamaño en municipios de las Islas a la vez que se busca preservar el patrimonio cultural y patrimonial de las Islas. La enmienda va acompañada de otra en la que se limita el número de plazas que quedarían fuera de la moratoria: 200 en Mallorca, 100 en Menorca y Eivissa y 50 en Formentera, es decir, un total de 450.

Hay un añadido: la ampliación de plazas se hará siempre que los respectivos consells insulars no acuerden una reducción de las plazas permitidas en su ámbito territorial y en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley. Las fuentes consultadas aseguran que la enmienda salvaría al menos dos proyectos que se preparaban en municipios del interior de Mallorca, ambos en edificios protegidos que están en suelo urbano. La propuesta parte del PSIB y por ahora no cuenta con el aval de sus socios en el Govern, por lo que para prosperar necesita el apoyo de los partidos de la oposición. En el caso del PP, la mayoría de las enmiendas que han presentado los ‘populares’ son de supresión de los artículos de la nueva ley, lo que supone volver a la legislación anterior. El PP ha anunciado que presentará un proyecto de ley propio pero se desconoce su contenido ya que no ha presentado enmiendas propositivas.

El PSIBno es el único partido del Pacte que ha presentado enmiendas en solitario a la ‘ley Negueruela’. También lo ha hecho Podemos en varias propuestas no consensuadas con sus socios. Una de ellas propone una modificación del régimen sancionador de la ley en infracciones relativas al alquiler vacacional. La ley en vigor permite a los infractores reducirse hasta el 80 % de la multa si durante la tramitación del expediente sancionador se acredita la cesión de la vivienda para hacer alquiler social por un periodo de tres años. Podemos propone que este periodo se eleve a 5 años, algo con lo que no están de acuerdo el resto de sus socios.

Más negociación

Los partidos de izquierdas esperan seguir negociando esta norma durante la tramitación parlamentaria de la ley, pero la negociación entre los socios está abierta también al PI, que ha presentado más de medio centenar de enmiendas. El partido insularista insiste en pedir que se facilite el cambio de uso de los hoteles obsoletos para que se transformen en VPO, en viviendas a precio tasado, en centros sociosanitarios o en edificios administrativos y de oficinas.