Las grandes superficies de Baleares compran producto local para evitar el desabastecimiento

Las conselleries de Mobilitat y Turisme i Treball alcanzaron este miércoles un preacuerdo con la Agrupación Empresarial de Transporte de Mercancías, englobada en la FEBT, para desconvocar el paro previsto en el transporte de mercancías para el próximo lunes, 28 de marzo, por el precio del combustible. Sin embargo, las grandes superficies se están viendo obligadas a comprar producto local para evitar el desabastecimiento de productos lácteos y cárnicos procedentes de la Península.

La huelga de transporte, que sigue en el resto de territorio español, va mermado día a día las estanterías de los supermercado de las Islas. Ante esta situación las grandes superficies están recurriendo al producto local balear para paliar en cierta medida la falta de productos frescos, así como también otros como pasta y galletas, para poder abastecer a los supermercados y que no sufran una carencia total de alimentos. Aunque ya empiezan a verse estantes vacíos se están buscando fórmulas para evitar una la falta total de determinados productos. Ante esta situación el presidente de la patronal de distribución ADED, Bartomeu Servera, puntualizó este miércoles: «Con el producto local no basta para cubrir el desfase de mercancías que no llegan a las Islas por la huelga de transportistas en la Península».

Por su parte, la CAEB y las patronales de comercio Afedeco, Asedas y ANGED valoraron de forma positiva el acuerdo entre Govern y transportistas «por conseguir desconvocar la huelga y asegurar así la cadena de suministro». La CAEB, asimismo, instó al Gobierno central a concretar las ayudas al transporte a nivel nacional, «donde el paro continúa y está teniendo un impacto sobre la economía y los ciudadanos que no admite demora, y cuyos daños al sector pueden ser irreparables». Las patronales comparten las consecuencias del actual estado inflacionista, y por ello solicitan al Gobierno un plan especial de ayuda para mitigar los efectos de la escalada de costes sobre el transporte de mercancías por carretera que contemplan la reducción de los impuestos sobre los combustibles y otras exenciones fiscales. La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, recordó que no hay desabastecimiento «aunque en algunos casos se han tenido que limitar las ventas de determinados productos debido a comportamientos atípicos del consumidor. Es por ello, que reiteró el mensaje de calma para evitar crear psicosis y no caer en bulos de origen anónimo».

Tras el preacuerdo alcanzado este miércoles el conseller de Mobilitat, Josep Mari, apuntó, ante la presencia de los directores generales Jaume Mateu y Llorenç Pou y el presidente de la patronal de mercancías, Ezequiel Horrach, que se establecerán ayudas directas al sector por valor de 5,5 millones de euros. «Se trata de una línea de ayudas extraordinaria creada entre Mobilitat y Treball i Turisme que ayudará a paliar el impacto de la situación generada por la guerra en Ucrania sobre los costes en el transporte y, específicamente, en el transporte de mercancías. Este acuerdo permite desconvocar el paro anunciado para el próximo 28 de marzo», apunto Marí. El conseller resaltó: «Baleares se convierte así en la primera comunidad autónoma que crea una línea específica de ayudas para el sector del transporte de mercancías. Somos un Govern con una presidenta que acuerda con diálogo social y ayudas directas a los sectores afectados, y horas después ya las pone en práctica».

El acuerdo incluye también el apoyo del Govern para velar en la aplicación de la normativa estatal que limita los abusos sobre los transportistas de mercancías en las operaciones de carga y descarga, así como en el tiempo de espera para entregar las mercancías en los centros de destino. Horrach, por su parte, reconoció que el acuerdo «se ha alcanzado con mucha tensión, pero es positivo para las Islas y los transportistas. Seguimos trabajando en más puntos, a parte del económico, para mejorar la calidad del transporte». Los 5,5 millones asignados por el Govern son para paliar los extracostes durante los meses de enero y febrero. La medida, según Horrach, «beneficiará a cerca de 7.000 titulares de tarjeta de transporte de mercancías». Los costes de combustible de marzo, según lo acordado, se repercutirán entre los clientes y consumidores. «A partir de ahora cada mes se actualizarán los costes de combustible que tenemos que asumir, para luego facturarlos a nuestros clientes».