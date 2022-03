Todos se ven con posibilidades

Tanto el bloque de izquierdas como el de derechas se ve con opciones de gobernar, una vez conocida la encuesta publicada este domingo por este periódico, que deja un resultado abierto. El bloque de la derecha cree que este será un año decisivo para conseguir más votos y el PP insiste en que espera gobernar en solitario, mientras Vox precisa a los ‘populares’ y dice que cualquier gobierno pasa por ellos. Cs reitera que no pactará con el partido de Jorge Campos y el PI afirma que, cuando se conozcan los resultados, diseñará su estrategia.

La izquierda admite que la situación es complicada para los partidos que gobiernan, pero cree que, con los resultados de la encuesta, hay opciones para revalidar el gobierno que forman ahora PSIB, Podemos y Més. Pese a que aumenta la preocupación por el avance de los partidos de derecha, aseguran que aún queda tiempo para movilizar a sus militantes y para que se puede repetir un tripartito como el actual en las Islas.

Sandra Fernández

Secretaria General del PP

«La encuesta está hecha en una semana muy complicada para el PP y aún así somos una alternativa creíble. También se aprecia que este gobierno sectario y de la imposición, que no quiere la libertad para sus ciudadanos, está siendo castigado. El gobierno de Armengol está más preocupado por pactar con las elites que por resolver los problemas de los ciudadanos. Vamos a seguir trabajando con más fuerza porque no nos conformamos y aspiramos a gobernar en solitario».

ALFONSO RODRÍGUEZ

Portavoz del PSIB

«Estamos a 14 meses de unas elecciones y el escenario es muy cambiante. Entendemos la preocupación de la ciudadanía en medio de esta situación complicada y lo primordial es dar respuesta a sus problemas. Pensamos que se puede revalidar la mayoría progresista porque la izquierda ha demostrado capacidad de movilizar en defensa de las conquistas sociales y derechos y libertades amenazados por la ultraderecha, que será socio imprescindible del PP».

Sergio Rordríguez

Secretario General de VOX

«Vox duplica su número de escaños y a Jorge Campos ya se le reconoce como el líder implícito natural de la oposición. Es curioso que se destaque el decrecimiento de Cs, que pienso que está sobrevalorado, y el crecimiento anecdótico de otro partido y que no se destaque que el partido que más crece es Vox, que más que duplica su número de escaños. En cualquier caso, Vox será decisivo para el cambio y no hay ninguna alternativa al Govern de Armengol que no pase por Vox».

Alejandro López

Secretario de Organización de Podemos

«Es verdad que hay un desgaste pero la parte progresista puede formar gobierno y eso nos hace tener que seguir trabajando. Nosotros conseguimos más apoyos porque estamos gestionando bien y potenciando estos sectores en los que gobernamos, pero hay que hacer esfuerzos aún mayores para conseguir que se reedite este pacto. La otra opción es PP y Vox. Si el PI es clave, tendrá difícil justificar que apoya a un partido de ultraderecha».

Patricia Guasp

Portavoz de C's

«Los liberales resistimos pese al envite de quienes nos querían borrar del mapa, algunos con mercenarios y prácticas mafiosas que nos han hecho una OPA hostil a cara descubierta. Cs será decisivo en 2023 y debo aclarar que somos un partido de centro liberal que no está en el bloque de la derecha ni de la izquierda. Nunca formaremos parte de un gobierno con la ultraderecha como sí ha hecho el PP. Lamentamos la crecida de los populistas y su discurso fácil y demagógico».

Josep Melià

Portavoz del PI en el Parlament

«La política es muy volátil en estos momentos y todo cambia mucho. A lo mejor en un momento hay partidos que suben, como Podemos, pero está claro que la izquierda pierde peso y que se está reequilibrando con el bloque de la derecha. El PI puede tener un papel decisivo. Nosotros tenemos un proyecto político y vamos a defender las máximas cuotas de autogobierno, el catalán, el concierto económico... Si somos decisivos, ya estableceremos las estrategias de negociación».

Lluís Apesteguia

Coordinador de Més

«Creemos que es un buen punto de partida a un año de las elecciones. A Més nos da un resultado similar, aunque con tendencia alcista. Nos preocupa el auge de la extrema derecha y esa es una de las cosas que tenemos que trabajar. Queremos el mejor resultado posible para Més y que haya un bloque democrático que frene a la extrema derecha. Venimos de una crisis y ahora se dibuja otra y los discursos populistas corren riesgo de calar mucho. Hay que explicar nuestro trabajo».