Baleares gira a la derecha y abre la puerta a un cambio político en las Islas. Los partidos que gobiernan en la Comunitat, PSIB, Podemos y Més, obtendrían en estos momentos 25 diputados en el Parlament, los mismos que una posible alianza entre el PP y Vox. El bloque de izquierdas actual, con los partidos del Govern además de Més per Menorca y Gent per Fomentera, sumaría 29 escaños, insuficientes para conseguir esa mayoría absoluta que se sitúa en los 30 diputados, según refleja una encuesta del Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES) para Ultima Hora.

Si las elecciones se celebraran en estos momentos, en la hipótesis de que Francina Armengol se planteara un adelanto electoral como los que ha habido en Madrid y en Castilla y León, el bloque de la derecha, que representa a PP, Vox y Cs, tampoco tiene los votos suficientes para lograr una mayoría absoluta. Se queda con 28 diputados, lo que supone que los dos diputados que logra el PI serían la clave para determinar la composición del próximo Govern balear.

El giro a la derecha es evidente. Los partidos liberales y conservadores de Islas sumaron 24 diputados hace tres años, en las pasadas elecciones autonómicas, y ahora ganan cuatro asientos en el Parlament: tres que pierde la izquierda más uno que se deja el PI por el camino.

Cambio de tendencia

Este cambio de tendencia tiene una explicación en el desplome de los socialistas de las Islas, que pierden nada menos que seis escaños con respecto a la composición actual del Parlament y pasan de 19 a 13 escaños. Tres de ellos los pierde en Mallorca, dos en Eivissa y uno en Menorca. Esta caída viene agravada por los malos resultados en Palma, que dejan a los socialistas con uno de sus peores datos históricos en el Parlament balear.

El desplome de la izquierda no es mayor porque Podemos recupera dos de esos diputados que pierde el PSIB. Pasa de seis representantes en la Cámara balear a ocho, impulsado por el efecto que puede suponer la plataforma de la ministra Yolanda Díaz, la política mejor valorada, junto con Alberto Núñez Feijóo. Més no logra romper su techo de cristal y se queda en los 4 diputados que tiene en estos momentos.

Més aguanta

Los ecosoberanistas no se benefician de la caída del PSIB, algo que sí hacen sus socios menorquines. Més per Menorca recupera el diputado que perdió en 2019 y volverá a tener tres escaños y grupo propio en la Cámara. A los soberanistas menorquines les ha funcionado la decisión de no entrar en el Govern y apoyar a Francina Armengol desde fuera. En el lado de la derecha, Vox no logra el anhelado sorpasso al PP, pero es el partido que más crece con respecto a su situación actual. Dobla su representación al pasar de 3 a 7 diputados y consigue presencia en Mallorca, Menorca y Eivissa.

El PP sigue siendo el gran partido de la derecha de Baleares, aunque su resultado queda lejos de la ambición de conseguir una mayoría suficiente para no depender de otros partidos a la hora de gobernar. Los ‘populares’ se sitúan en 18 escaños, 2 más que en las pasadas elecciones, pero muy lejos de las históricas mayorías absolutas que lograba la formación. El PP consigue parar su tendencia a la baja que mantenía desde hace un año impulsado por la aparición de los dos nuevos líderes, Alberto Núñez Feijóo y Marga Prohens.

Cs contiene su hemorragia. Los malos resultados cosechados en las elecciones anticipadas de Madrid y Castilla y León no se repiten en Baleares, donde el partido de Patricia Guasp mantiene presencia en el Parlament. Lograría 3 diputados, dos de ellos en Mallorca y otro en Eivissa, lo que supone perder 3 de los 5 que tiene en este momento.

La clave, el PI

A la espera de que el giro a la derecha se agudice o se contenga de aquí a las elecciones, lo que dibuja de nuevo la encuesta es que los votos de los dos diputados del PI pueden ser decisivos a la hora de orientar el Govern. Pierde representación porque ahora tiene 3 diputados en el Parlament balear, pero gana poder de decisión ya que en sus manos quedaría la elección de la próxima presidenta del Govern.

El esquema planteado para el Govern se repite en el Consell de Mallorca, donde el PI sería ahora determinante, con sus dos consellers, para formar gobiernos con una izquierda que suma 15 diputados frente a los 16 de la derecha. En Menorca hay una clara victoria de la izquierda, que podría repetir mandato en la institución insular, con 8 de los 13 representantes, mientras que en Eivissa se abre la puerta a repartir un gobierno de la derecha con los votos de PP, Vox y Cs.

Más allá de los posibles resultados electorales, la encuesta también mide la opinión de los ciudadanos con respecto a los líderes políticos. Solo dos logran el aprobado y son precisamente los que se han convertido en las ‘estrellas’ en sus respectivas formaciones. Yolanda Díaz, probable candidata de una plataforma vinculada a Podemos, obtiene un 5,2, la misma nota que el candidato a presidir el PP en apenas dos semanas, Alberto Núñez Feijóo.

Ningún otro líder aprueba, pero llama la atención la caída en valoración de la presidenta del Govern. Francina Armengol logra un 3,5 y es la líder mejor valorada en las Islas, pero cae con respecto a encuestas anteriores. La líder del PP, Marga Prohens, consigue un 3,4 en la primera encuesta en la que se pregunta por ella. A partir de ahí todos los líderes van a la baja hasta llegar a Jorge Campos, el peor valorado de toda la lista. Apenas consigue un 3.