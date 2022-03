La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) ha analizado la mañana de este viernes todos los problemas derivados del incremento del precio del combustible, al mismo tiempo que ha dejado claro que el colectivo del transporte no hará ninguna huelga «por lo que queda garantizado el suministro de todo tipo de mercancías, sean o no perecederas». Desde la FEBT, tras finalizar la reunión sectorial, garantizan el suministro de todo tipo de productos y los distribuidores indican que dentro de la actual coyuntura no hay problema alguno, salvo el acaparamiento que se está produciendo de forma puntual por desinformaciones en algunos supermercados.

Dentro hilo 👇🏼 — FEBT (@FEBTbaleares) March 11, 2022 La patronal indica que el incremento del coste de los combustibles, derivado del conflicto en Ucrania, es imparable e inasumible para las empresas «por lo que al final habrá que repercutir en los consumidores estos extracostes, lo cual incrementará los precios de todos los productos». En los últimos días se ha extendido la noticia de que el 14 de marzo se celebrará una huelga de transportes, una información que desde Comisiones Obreras han querido desmentir: «nos vemos obligados a clarificar a las personas trabajadoras del sector que dicha convocatoria no es una huelga de trabajadores, sino un llamamiento de esta asociación a los trabajadores autónomos y pequeñas empresas para que dejen de trabajar». Por lo tanto, según el sindicato, no tiene «la cobertura de una huelga».