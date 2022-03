Pimem lanza un 'SOS energético' y pide bajar temporalmente el IVA al 10%

La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) ha lanzado el lema 'SOS energético' ante la subida de precios que está experimentando la energía y sus repercusiones en la economía en general y en las empresas en particular. En un comunicado de prensa, la patronal ha asegurado que se deben tomar medidas urgentes ya que, de no hacer nada, cerrarán empresas y habrá gente que perderá su trabajo. Pimem ha alertado de que el encarecimiento de los carburantes y el gas «está hundiendo» los márgenes de parte del tejido empresarial balear y que puede traducirse en la pérdida de un importante número de trabajadores a corto plazo. El presidente de la patronal, Jordi Mora, ha apuntado que «no se puede seguir funcionando de esta manera» y ha advertido que «para junio o julio puede haber una subida de la inflación del 10%, una situación que España no veía desde 1985». Por esta razón, Mora ha propuesto bajar, aunque sea de manera temporal, el IVA de los productos energéticos del 21 al 10%.

Desde Pimem han destacado que antes de empezar la guerra en Ucrania ya había muchas empresas «tocadas» por la crisis de la COVID y ahora que se preveía una recuperación, las pymes «se ven inmersas» en una subida de costes fijos fruto de la escalada de los precios de la electricidad. Por todo ello, Pimem ha reclamado a la administración medidas urgentes para evitar que esas previsiones de cierres y ajustes se cumplan, y ha instado al Gobierno a intervenir en el sistema de fijación de precios para limitar los conocidos como «beneficios caídos del cielo». Algunas sectoriales muestran preocupación La Asociación para el Desarrollo Náutico de Empresas y Autónomos (Adnea) ha señalado que la subida de costes de producción afecta a los costes de sus instalaciones y que incluso faltan suministros de metal para que las fábricas puedan producir. Por su parte, desde Unión de Autónomos (Uatae) han criticado que «la CEOE no defiende al 99% de empresas, sino al oligopolio eléctrico que sigue engordando sus beneficios mientras la crisis se agrava y el tejido productivo y los consumidores no pueden más». Construïm ha advertido que «la situación puede derivar en la paralización de determinadas industrias como la siderúrgica» y que «preocupa cualquier huelga del sector del transporte». Por otro lado, la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Mallorca (Apaema) ha explicado que los principales efectos se están notando en el consumo del gasoil B, los fertilizantes y la viabilidad del riego con agua subterránea. Desde la Asociación de Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Puertas Automáticas (Arimpa) han indicado que «la principal preocupación está en una posible huelga del transporte, ya que simplemente no llegará el material». Finalmente, Restaurantes, Bares y Cafeterías Mallorca (RBC-Mallorca) ha manifestado que mientras en enero de 2021, una empresa pagaba unos 625 euros al mes en luz, ahora en 2022, 1.828 euros.