El PSIB, preocupado que el PP quiera replicar el «pacto de la vergüenza» en Baleares

El portavoz del PSIB-PSOE, Alfonso Rodríguez, y el senador de la formación, Cosme Bonet, han expresado este viernes su «preocupación» ante la posibilidad de que el PP quiera replicar el «pacto de la vergüenza» de Castilla y León (CyL) en Baleares.

Según ha recordado Rodríguez en rueda de prensa, «el PP convocó elecciones en CyL con el propósito de conseguir gobernar en solitario y, de este modo, ser un trampolín hacia La Moncloa para Pablo Casado, sin embargo, lo que ha logrado ha sido dar alas a la extrema derecha», con la que se ha llegado a un «pacto de la vergüenza» que «preocupa muchísimo». «Tememos que el PP quiera replicar el modelo de CyL en Baleares, por ello pedimos que no se deje arrastrar y que vuelva a ser un partido de Estado», ha añadido, por su parte, el senador Bonet.

«Lamentamos que este acuerdo de PP y Vox en CyL sea la tarjeta de presentación del único candidato a presidir la formación 'popular', Alberto Núñez Feijóo», han asegurado los socialistas, dado que, han censurado, «es un ejemplo más de cómo el PP lejos de ejercer un dique de contención a la extrema derecha, en España, abre las puertas a que los herederos del franquismo accedan a un gobierno». Ante este nuevo escenario, los socialistas creen «importante» que tanto Feijóo, quien el próximo lunes estará en Palma para presentar su proyecto, como la presidenta de la formación en Baleares, Marga Prohens, expliquen «porqué el PP se aleja de la derecha de europea, mientras pactan con un partido clasista, homófobo y racista que, además, pone en cuestión las comunidades autónomos, a cuyos gobiernos ahora acceden».

«Pensamos que Prohens debe explicar si el modelo de CyL es el que quiere para Baleares; si en el caso de que tengan la posibilidad de acceder al Govern, visualiza al actual diputado y portavoz del grupo Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, como presidente del Parlament o vicepresidente de su ejecutivo; o bien, si estaría cómoda con Vox al frente de la Conselleria de Educación», han apuntado. «Es conviene que lo expliquen para que la ciudadanía de las Islas lo sepa, porque nos tememos que quieran replicar el modelo de CyL en el archipiélago», han incidido, señalando que «el pacto alcanzado por Fernández Mañueco y García-Gallardo dista mucho de la renovación, la moderación y el centrismo, que promulgaba el PP en campaña». «Ni siquiera el presidente del PP europeo ha avalado este acuerdo, lo que demuestra que los 'populares españoles' están prácticamente solos».

Guerra en Ucrania

Asimismo, el portavoz del PSIB-PSOE, Alfonso Rodríguez, ha expresado ante los medios la «preocupación» de la formación por el impacto «fortísimo» que está teniendo la «injusta» guerra en Ucrania. «La guerra en Ucrania, que ya ha supuesto millones de desplazados, esta teniendo un elevado coste, en primer lugar, obviamente, para el pueblo ucraniano, pero también para la economía de toda Europa, tal y como reflejan la subida del coste de la luz o del combustible», ha continuado diciendo y ha hecho hincapié en que «es necesario que Europa tome medidas».

Prórroga de los ERTE

Por otro lado, los socialistas han celebrado la prórroga de los ERTE, hasta el 31 de marzo, y de las ayudas a los autónomos, hasta el 31 de junio, pues, han asegurado, «son un ejemplo de como el PSOE está centrado en buscar soluciones para la ciudadanía en vez de en las críticas, la agitación o el odio». «Esta medida ha sido importantísima para el conjunto de las islas durante la pandemia. Por ello, su prórroga muestra como los gobiernos progresistas siguen trabajando por dar seguridad y estabilidad a los ciudadanos de este país», ha asegurado el senador Cosme Bonet, quien ha contrapuesto, de este modo dos formas de hacer política. «Los socialistas no desfalleceremos y no daremos ni un paso atrás en las conquistas y derechos sociales alcanzados. Esta es nuestra ilusión frente a la de Feijóo y el PP, que no es otra que el poder», ha hecho hincapié.

Recuerdo a las víctimas del 11M

Finalmente, y cuando se cumplen 18 años de los atentados del 11 de marzo, los socialistas han manifestado tener un «sentido» recuerdo de «cariño y solidaridad» hacia las familias y amigos de las víctimas. «El 11M ha sido el peor atentado registrado en suelo español. Y, está grabado en la memoria de todos porque demostró que el odio solo servia para generar dolor», han sentenciado.