Joana Colom ha centrado su línea de investigación en el género, la familia y la adolescencia. Junto a las profesoras Margalida Seguí, Aina Quintana y Aina Salvà ha publicado un breve libro sobre educación, editado por Lleonard Muntaner.

¿Qué es la coeducación?

—Es la que trata de educar desde un concepto nuevo de la persona, al margen de los estereotipos sexistas. El género se ha asignado históricamente en función del sexo biológico: eres niño o niña. La coeducación trasciende el género para hacernos seres mucho más completos. El sistema educativo basado en la división binaria es un esquema representativo anticuado en la sociedad actual y por eso hay que educar al margen de esos estereotipos.

La socióloga Marina Subirats dice que «seguimos en la escuela mixta, no es coeducadora». ¿Qué falla?

—Falta una voluntad política para cambiar el sistema educativo. La escuela coeducadora es apertura y no se puede controlar porque no se basa en una jerarquía. La escuela mixta (la que tenemos) está fundamentada en conocimientos androcéntricos y en la jerarquía, una estructura patriarcal que no permite la inclusión. La jerarquía siempre conlleva exclusión, ya sea de clase social o de género. La coeducación implica una transformación de conductas y pensamientos, y eso supongo a los políticos les da miedo.

La antropóloga Pax Dettoni defiende que la afectividad es la mejor arma para prevenir el ‘bullying’ y la violencia.

—Si educas a los niños y niñas en la empatía no harán daño a nadie. Tu propia conciencia no te permitirá ser violento.

«La cultura sexista excluye a los niños a la hora de desarrollar su inteligencia emocional», ¿qué implica?

—Una reducción del pensamiento, porque la inteligencia emocional te permite ponerte en el lugar del otro. Muchas veces no coordinamos la razón con el corazón, pero si dotamos a esta inteligencia de afectividad no diríamos que sí a la guerra o a la violencia. Las inteligencias múltiples también son importantísimas y no las tenemos nada desarrolladas. En una sociedad globalizada, con tantas incertezas, multiculturalidad e inmigración, si no ampliamos nuestro pensamiento, no podremos dar respuesta a toda esta complejidad.

Los primeros planes de coeducación en la enseñanza balear datan de 2017. ¿Cómo han evolucionado?

—En ese curso solo participaron nueve centros, mientras que ahora hay 170 centros. Así que bien, pero hace más de treinta años que se teoriza sobre la coeducación y todavía estamos así. Toca avanzar.

¿Qué esperan de su libro?

—A todas las autoras nos interesa que las cosas cambien para alcanzar mayor bienestar. Precisamente, existe un gran vínculo entre la coeducación y la salud. Si queremos desarrollar personas más completas, esto también redunda en una buena salud física, psíquica y emocional de los alumnos.