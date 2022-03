Quin temps estarem vivint, que és necessari defensar el que és obvi». La frase de Bertold Brecht lamentablement cobra més actualitat que mai. La invasió militar russa a Ucraïna ha fet tornar el fantasma de la guerra a territori europeu, amb un devessall de víctimes mortals, també civils, i la condemna a l’èxode de centenars de milers d’ucraïnesos que fugen de la violència deixant enrere família i projectes vitals. La defensa dels valors de la pau, de la no-violència, de la resolució pacífica de conflictes, de la configuració harmònica de la convivència entre pobles... tot això que suposa el fonament del nostre món, ho hem de tornar a reclamar amb totes les nostres forces. Des de les trinxeres de Kyiv fins als carrers i les places de Mallorca. Res no es pot donar per sobreentès. Cal defensar allò que és obvi.

De la mateixa manera, també és obvi que en la nostra societat no hi caben homes que maltracten les dones. És obvi que no hi hauria d’haver bretxes salarials, ni sostres de vidre, ni rols socials diferents, ni discriminacions per raó del sexe. Tot això és obvi, però no és real. Per això encara ens cal el 8-M. Dissortadament ens en calen molts de 8-M, perquè som lluny de la igualtat entre homes i dones.

El Consell de Mallorca s’uneix avui a la vindicació mundial del Dia de la Dona. Enguany el nostre lema per al 8-M és en clau municipalista: ‘Els pobles seran sempre nostres’. En l’exercici de les nostres competències en matèria d’igualtat a Mallorca, desenvolupam una feina constant per teixir xarxa amb els ajuntaments i amb altres administracions per construir una Mallorca feminista i lliure de violències masclistes. En aquest sentit, la Direcció Insular d’Igualtat ha organitzat enguany unes Jornades Municipalistes Feministes –les primeres que podrem celebrar de forma presencial– a Artà els dies 14 i 15, obertes a tothom que hi estigui interessat.

El 8-M d’aquest 2022 tornam a un referent del moviment feminista històric: la dona treballadora i, en especial, a totes les que obren camins, que emprenen, que desafien el difícil context econòmic en el qual ser dona suposa un major nivell de dificultat. Una de les accions pioneres que hem dut a terme durant aquesta legislatura, inèdita a tot l’Estat, és la línia d’ajudes per a projectes transformadors liderats per dones. Ja hi hem invertit 1,5 milions d’euros i hi ha 25 projectes liderats per dones que han rebut el suport del Consell. I volem que continuïn augmentant. Tenim l’absoluta convicció que les dones som el futur. Sabem que en les dones hi ha una potent llavor de transformació. Hem demostrat una gran resiliència en els temps més crítics i durs de la pandèmia. És hora d’agrair la valentia i l’impuls per voler transformar el món des de tallers i despatxos, des dels forns i les botigues. Algunes d’aquestes històries les podreu veure en el documental Amb nom de dona, que ha produït el Consell de Mallorca i que estrenam aquest dijous a Palma.

Un impuls transformador com el que varen demostrar les collidores de la Serra, medalla d’honor i gratitud del Consell de 2021, dones pioneres que treballaren en els marges d’olivera a Tramuntana, en una feina dura i sacrificada. Històries de vida i de superació com les que ens expliquen dones usuàries de centres de la gent gran de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, i que també hem reunit en un audiovisual meravellós, Històries de dones amb història, que estrenàrem divendres a Petra, i que us convid a descobrir a les xarxes i al web del Consell de Mallorca i de l’IMAS. Les dones lideram la revolució de les coses normals, reivindicam una mirada nova que amara tot el món. Una mirada neta, diferent, vàlida, oberta. Tot el que explicam aquest 8-M. Tot el que volem expressar sempre, perquè un dia ja no faci falta haver de defensar el que és obvi.