Las ventas de yoduro potásico se han incrementado en algunas farmacias españolas ante el temor de un ataque nuclear derivado de la guerra entre Ucrania y Rusia. Sin ir más lejos, el ejército de Vladimir Putin ya ha tomado dos centrales nucleares ucranianas: Chernobil y Zaporiyia. De hecho, la agencia nuclear de Ucrania informó este viernes de una subida de los niveles de radiación en la zona de exclusión de Chernóbil. Esto provocó que el yoduro potásico se haya acabado en casi todas las farmacias de Finlandia. Por su parte, Rumanía redoblará la producción de yoduro potásico a partir de este martes.

En algunas comunidades autónomas de España también ha aumentado la demanda de este medicamento; aunque no en Baleares, según han informado desde el Colegio de Farmacéuticos de las Islas. Además, han insistido en que «no son eficaces contra la radiactividad» y han pedido tranquilidad a los ciudadanos. En este punto, han precisado que los medicamentos que contienen yoduro de potasio y están disponibles en las farmacias se administran bajo prescripción médica y están destinados al tratamiento de personas que necesitan un aporte de yodo, como en casos de hipotiroidismo. En este sentido, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han advertido que tomar más yoduro de potasio del recomendado o hacerlo con más frecuencia de puede provocar enfermedades graves y hasta la muerte.

¿Cómo se administra en caso de accidente nuclear?

En caso de accidente nuclear, las pastillas de yoduro potásico se utilizan para saturar la glándula tiroides e impedir la fijación de yodo radiactivo. Se deben ingerir antes o poco después de la irradiación para disminuir el riesgo de sufrir cáncer. Sin embargo, no son eficaces al 100 por cien, puesto que no protegen frente a la radiación externa ni contra sustancias radiactivas que no sean el yodo radiactivo. Cabe precisar que únicamente pueden evitar que la glándula tiroides absorba el material radiactivo una vez que ya ha entrado al organismo, por lo que no sirve para contrarrestar los efectos de la radiación producida por una bomba nuclear. En el caso de que se produjese una emergencia nuclear, el yoduro de potasio está indicado para personas de todas las edades, sin excepción. Lo único que variará es la dosis, que oscilará entre los 16mg para los recién nacidos y los 130mg para los adultos.