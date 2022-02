La comunidad ucraniana en Mallorca está en vilo desde la madrugada de este jueves, cuando sus teléfonos empezaron a sonar por parte de familiares y amigos en el país eslavo advirtiendo que Rusia había invadido el territorio. «Nadie esperaba que lo haría así», confiesa Maria Slawin, periodista del Mallorca Magazine. Sus padres y amigos se encuentran en Odesa, una ciudad ucraniana a orillas del mar Negro. «Me informaron que las tropas rusas han enviado unos 26 barcos. Es una locura lo que sucede para Europa y para todo el mundo».

Por su parte, el artista Bogdan Tsupryk asegura que su familia está bien «pero es triste ver lo que pasa en mi país allí tengo a familiares muy directos y algunos en zonas cercanas bombardeadas, como Ivano-Frankivsk». Desde primera hora ha recibido muchos mensajes informándole de la invasión. «Todos están con mucha incertidumbre por cómo continuará esta guerra, pero no saben cuál es el paso correcto, si huir o quedarse. En general, con quien hablo, están en sus casas», ha dicho.

Colapso

Los residentes en Mallorca informan de largas colas en supermercados, gasolineras y en entidades bancarias ante el anuncio de invasión y de bombardeos en diferentes territorios del país. Ali Baluba es una ucraniana, pero con mucha relación con Mallorca. Desde 2007 ha visitado cada año la Isla porque aquí tiene muchas amistades. Es profesora de español y en estos momentos se encuentra en la ciudad de Oleksandriya. «He dormido fatal esta mañana. Quién iba a pensar que Putin tomaría esta deicidios por la noche, cuando todo el mundo duerme». Su última visita a Palma fue en 2019. No tiene pensado abandonar su país, pero asegura que ha recibido numerosos mensajes de sus amigos mallorquines preguntándole por la invasión: «Algunos me han dicho que coja un avión y vaya a Mallorca. Pero no puedo, aquí tengo a mi familia y esta es mi tierra».

Ali Baluba se encuentra en en la ciudad de Oleksandriya.

El presidente de la Asociación de Familias Ucranianas en Mallorca, Yuriy Zubko, ha confesado a este medio sentirse con muchos nervios. «Todavía me tiemblan las manos», ha dicho esta mañana, después de conocer las últimas noticias acaecidas en su país de origen. Asimismo, ha apuntado que «ya ha empezado la Tercera Guerra Mundial. Lo que sucederá a partir de ahora es que los países del mundo se dividirán entre los que apoyan a Rusia y los que estarán al lado de nosotros».

Yuriy Zubko, en una imagen de archivo.

Tetiana Voloshchuk lleva desde 2002 en España y no ha podido despegar la vista de su teléfono móvil desde las seis de la mañana. Su familia se encuentra en Chortkov, al oeste de Ucrania. Está muy cerca de la ciudad de Lutsk, que a su vez toca frontera con Polonia. «Mucha gente está huyendo a pie porque el transporte público no funciona. También están saliendo en coche, pero todo está muy colapsado. Mi abuela vive sola en mi ciudad, tiene 75 años, y estamos valorando de que pueda salir de allí con una amiga mía hacia Polonia. Y de ahí, a Mallorca», ha comentado.

Tetiana Voloshchuk, junto a su familia.

La comunidad ucraniana en Mallorca está recaudando dinero en estos momentos para enviarlo a sus allegados, debido a la difícil situación que están viviendo. «Mi abuela no puede ni salir a comprar. Nuestra amiga nos ayuda en esto», ha explicado Tetiana por teléfono. Asimismo, se espera que este viernes se manifiesten en la plaza de España para dar apoyo a su gente y pedir a la OTAN su adhesión.