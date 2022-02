La presidenta del PP balear, Marga Prohens, ha pedido a Pablo Casado que dé un paso atrás como la vía más adecuada para cerrar la crisis en la que se ha sumido el partido en Madrid. Fuentes del PP confirman que Prohens y Casado hablaron por teléfono el pasado domingo en una conversación cordial en la que la presidenta de los ‘populares’ de las Islas le trasladó el sentir de las bases, de los afiliados y de la estructura del partido en Balears.

La presidenta balear ha mantenido contactos estos días con representantes de la formación en las Islas y la sensación que trasladó a Casado es que las bases del partido en Balears apoyan en estos momentos a Díaz Ayuso. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, había citado ayer por la tarde en la sede de Génova a Miquel Jerez, Maria Salom y José Vicente Marí, diputado en el Congreso y senadores, respectivamente. La intención era pulsar su opinión para saber de que lado estarían en el caso de que la Junta Directiva Nacional vote la celebración de un congreso extraordinario.

Reunión anulada

La reunión se suspendió finalmente ante la duración del encuentro de Pablo Casado con su núcleo de confianza. En cualquier caso, Prohens había pedido al diputado y a los senadores de Balears que trasladaran a Egea el sentir del partido en Baleares. Las bases del PP de las Islas están claramente alineadas con Isabel Díaz Ayuso en esta batalla porque creen que Casado se equivocó y porque consideran que la presidenta madrileña sería un rival más duro en una eventual disputa electoral con Pedro Sánchez. En cualquier caso, en esta pelea está aún por ver qué papel puede jugar el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

Prohens no ha salido todavía de forma oficial a opinar sobre lo que está pasando, ya que no ha tenido hasta ahora apariciones públicas, más allá de la visita a una carpa del PP el pasado sábado. Quien sí habló ayer fue el portavoz del PP en el Parlament, Antoni Costa, que pidió que arreglen la crisis quienes la han creado. «Los que lo han estropeado son quienes lo tienen que arreglar y deben hacerlo ya porque los afiliados del PP no merecen esto», dijo. Costa defendió que el partido es una piña en torno a Marga Prohens y precisó que su único objetivo en estos momentos es ser la alternativa al Govern de Francina Armengol. Reconoció que había preocupación en las filas del PP. «No nos gusta que esté sucediendo esta situación en Madrid», dijo Antoni Costa. El portavoz parlamentario evitó pronunciarse ante la posibilidad de que se convoque un congreso extraordinario en Madrid.