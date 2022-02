Los hoteleros de Mallorca y la Agrupación de Cadenas no apoyan la moratoria turística del Govern

La Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) y la Agrupación de Cadenas de Balears se oponen a la moratoria turística de cuatro años aprobada el pasado viernes por el Consell de Govern, vía decreto ley. La presidenta de la FEHM, Maria Frontera, acompañada por los presidentes de todas zonas turísticas de Mallorca, ha señalado este viernes en la sede de la patronal: «La moratoria no estaba en la mesa de negociación con el Govern y no estamos de acuerdo con ella, ya que no era necesaria al funcionar los canales actuales que marcan el decrecimiento de plazas turísticas».

Frontera ha afirmado que el objetivo del Govern «ha sido ideológico y electoralista, por lo que no se puede jugar con la confusión. Los hoteles cumplen la normativa vigente con o sin decreto ley. Entendemos que no debe haber una imposición ni cohartar la actividad empresarial en una economía de libre mercado». Es por ello, que Frontera pide «reflexión y una rectificación porque la moratoria crea más perjuicios que beneficios». Añadió que «jamás en las negociaciones con el Govern se habló de moratoria y sí dimos nuestro apoyo al resto de contenido del decreto ley en los temas relacionados con la circularidad y sostenibilidad». Tanto la FEHM como la Agrupación de Cadenas Hoteleras coinciden en señalar en «que necesitamos una ley de progreso que nos permita seguir siendo líderes y competitivos, de ahí que calificamos al decreto como una cuestión puramente ideológica que debe tramitarse a nivel parlamentario».