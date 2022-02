El PSIB-PSOE ha utilizado una entrevista al presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, publicada en 'El Económico' -el suplemento de Ultima Hora- para intentar desacreditar a la presidenta del PP balear, Marga Prohens. En concreto, Martínez aseguraba que «hay que eliminar plazas turísticas». Sin embargo, Prohens ha manifestado este miércoles su rechazo a la ley turística del Pacte y ha anunciado que la derogará si gobierna. En concreto, ha calificado la norma de «decreto trampa» y ha declarado que, frente al modelo intervencionista, el PP presenta una propuesta de crecimiento sostenible y sostenido «para seguir generando bienestar y para seguir apostando por la excelencia del sector».

Martínez, que fue conseller de Turisme con José Ramón Bauzá, declaraba el pasado 30 de abril que la eliminación de plazas no es contraria a la Ley Turística 8/2012 de la que él es el autor intelectural. «Creo que hay que reducir plazas turísticas. ¿Cuáles? Las que no son de calidad. Aquellas que no tienen un estándar mínimo de lo que queremos como destinación turística. Y hay que tener en cuenta que no hablamos solo de plazas hoteleras, sino también de vacacionales. Hemos de entender que hemos de diversificar en producto turístico. De esta manera, mejoraremos el bienestar de los residentes. Hay que apuntalar el sector turístico, a todos aquellos que se modernizaron al amparo de la Ley 8/2012. Durante seis años hubo una inversión superior a los 2.000 millones de euros, que se destinaron a modernizar la planta hotelera. Además, una parte importante de los establecimientos aumentaron de categoría. En todo caso, y por razones muy diversas, hay una parte de los establecimientos que son obsoletos. Estamos ante una gran oportunidad para eliminar plazas turísticas que son casi competencia desleal del sector turístico que sí se ha modernizado y que sí cuenta con los estándares de calidad que esperamos».

Martínez añadía que «la administración ha de preparar el futuro. Este año, la actividad era casi nula y el sector, pese a que está fuerte, porque venía de unos años muy buenos, no lo ha aprovechado para acabar de modernizarse. La administración no ha dado facilidades. Estamos a tiempo, porque desgraciadamente este año será malo. Podemos redefinir, reconvertir, reconstruir... reindustrializar el sector». En este punto precisaba que «no podemos eliminar plazas y no hacer nada más. Debe planificarse».

Estas declaraciones han sido utilizadas por los socialistas en Twitter para intentar ridiculizar a Prohens, ya que el anuncio que ha realizado es contrario a las manifestaciones del presidente del PP de Palma y previsiblemente candidato de los populares al Ajuntament de Palma en las próximas elecciones municipales.